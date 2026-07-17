- Noticiário das 4h
- 17 jul, 2026
-
Estados Unidos
Trump acusa China de interferência eleitoral e ordena investigação
17 jul, 2026 - 02:35 • Ricardo Vieira
Anúncio do Presidente norte-americano acontece na antecâmara das eleições intercalares de novembro deste ano. Trump volta à carga contra o sistema eleitoral, apesar de uma avaliação oficial dos serviços de informações dos EUA ter concluído que não existem provas de que Pequim tenha alterado o resultado das presidenciais de 2020.
O Presidente norte-americano acusa a China de interferência nas eleições de 2020 e ordenou ao FBI que inicie uma investigação. Donald Trump fala mesmo numa operação de "encobrimento" e "ocultação" interna por parte de elementos dos serviços de informações.
Numa declaração ao país, Donald Trump pressionou o Congresso a aprovar o diploma "Save America", com novas restrições eleitorais, nomeadamente em matéria de voto por correspondência e de requisitos de identificação dos eleitores e de prova de cidadania.
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O anúncio de Trump acontece na antecâmara das eleições intercalares de novembro deste ano, nas quais os republicanos procuram manter as maiorias no Congresso e evitar perder o controlo de uma ou de ambas as câmaras.
Num discurso de quase meia hora, o Presidente norte-americano anunciou a desclassificação e divulgação de documentos dos serviços de informações que, alegadamente, provam a interferência da China nas eleições norte-americanas.
O líder da Casa Branca alega que a China obteve ilegalmente ficheiros de 220 milhões de eleitores norte-americanos, incluindo nomes, moradas e outros dados utilizados no registo eleitoral.
Acusou elementos dos serviços de informações dos EUA de ocultarem deliberadamente informação sobre a dimensão das atividades chinesas.
Eleições EUA
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Em comunicado, as entidades nacionais e estaduais (...)
O Presidente adiantou que nos próximos dias os estados afetados por alegados casos de interferência eleitoral vão ser contactados para tomarem medidas.
Donald Trump, que perdeu as eleições de 2020 para o democrata Joe Biden, volta à carga contra o sistema eleitoral, apesar de uma avaliação oficial dos serviços de informações dos EUA ter concluído que não existem provas de que Pequim tenha alterado o resultado das presidenciais.
Diversos tribunais e recontagens de votos concluíram que não existiram provas de fraude em larga escala nas eleições de 2020.
"As alegadas revelações bombásticas de Trump sobre a China são completamente falsas", afirmou, em comunicado, o senador democrata Mark Warner, vice-presidente da Comissão de Informações do Senado. "A realidade é que as agências de informações concluíram por unanimidade que a China nem sequer tentou alterar um único voto nas eleições de 2020."
O discurso à nação, a partir da Casa Branca, não foi transmitido em direto pelas estações de televisão ABC, NBC e CNN nos seus canais principais.
Durante a sua intervenção, Trump afirmou que as televisões que não transmitiram o seu discurso estão implicadas numa "conspiração" e devem perder as licenças.
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