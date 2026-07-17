Trump acusa China de interferência eleitoral e ordena investigação

O Presidente norte-americano acusa a China de interferência nas eleições de 2020 e ordenou ao FBI que inicie uma investigação. Donald Trump fala mesmo numa operação de "encobrimento" e "ocultação" interna por parte de elementos dos serviços de informações. Numa declaração ao país, Donald Trump pressionou o Congresso a aprovar o diploma "Save America", com novas restrições eleitorais, nomeadamente em matéria de voto por correspondência e de requisitos de identificação dos eleitores e de prova de cidadania. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O anúncio de Trump acontece na antecâmara das eleições intercalares de novembro deste ano, nas quais os republicanos procuram manter as maiorias no Congresso e evitar perder o controlo de uma ou de ambas as câmaras.

Num discurso de quase meia hora, o Presidente norte-americano anunciou a desclassificação e divulgação de documentos dos serviços de informações que, alegadamente, provam a interferência da China nas eleições norte-americanas. O líder da Casa Branca alega que a China obteve ilegalmente ficheiros de 220 milhões de eleitores norte-americanos, incluindo nomes, moradas e outros dados utilizados no registo eleitoral. Acusou elementos dos serviços de informações dos EUA de ocultarem deliberadamente informação sobre a dimensão das atividades chinesas.