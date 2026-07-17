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Trump acusa China de interferência eleitoral e ordena investigação

17 jul, 2026 - 02:35 • Ricardo Vieira

Anúncio do Presidente norte-americano acontece na antecâmara das eleições intercalares de novembro deste ano. Trump volta à carga contra o sistema eleitoral, apesar de uma avaliação oficial dos serviços de informações dos EUA ter concluído que não existem provas de que Pequim tenha alterado o resultado das presidenciais de 2020.

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O Presidente norte-americano acusa a China de interferência nas eleições de 2020 e ordenou ao FBI que inicie uma investigação. Donald Trump fala mesmo numa operação de "encobrimento" e "ocultação" interna por parte de elementos dos serviços de informações.

Numa declaração ao país, Donald Trump pressionou o Congresso a aprovar o diploma "Save America", com novas restrições eleitorais, nomeadamente em matéria de voto por correspondência e de requisitos de identificação dos eleitores e de prova de cidadania.

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O anúncio de Trump acontece na antecâmara das eleições intercalares de novembro deste ano, nas quais os republicanos procuram manter as maiorias no Congresso e evitar perder o controlo de uma ou de ambas as câmaras.

Num discurso de quase meia hora, o Presidente norte-americano anunciou a desclassificação e divulgação de documentos dos serviços de informações que, alegadamente, provam a interferência da China nas eleições norte-americanas.

O líder da Casa Branca alega que a China obteve ilegalmente ficheiros de 220 milhões de eleitores norte-americanos, incluindo nomes, moradas e outros dados utilizados no registo eleitoral.

Acusou elementos dos serviços de informações dos EUA de ocultarem deliberadamente informação sobre a dimensão das atividades chinesas.

Donald Trump, que perdeu as eleições de 2020 para o democrata Joe Biden, volta à carga contra o sistema eleitoral, apesar de uma avaliação oficial dos serviços de informações dos EUA ter concluído que não existem provas de que Pequim tenha alterado o resultado das presidenciais.

Diversos tribunais e recontagens de votos concluíram que não existiram provas de fraude em larga escala nas eleições de 2020.

"As alegadas revelações bombásticas de Trump sobre a China são completamente falsas", afirmou, em comunicado, o senador democrata Mark Warner, vice-presidente da Comissão de Informações do Senado. "A realidade é que as agências de informações concluíram por unanimidade que a China nem sequer tentou alterar um único voto nas eleições de 2020."

[em atualização]

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