Canadá prepara evacuação de vila remota devido a incêndios florestais

O Ministério dos Recursos Naturais do Canadá informou este sábado que foram registados 69 novos incêndios durante a noite, elevando para 955 o número total de fogos ativos no país.

Os grandes incêndios florestais tornaram-se uma ocorrência anual no Canadá, país que alberga algumas das maiores áreas florestais do mundo. Especialistas em clima afirmam que o aumento das temperaturas tem deixado as florestas mais secas , aumentando o risco de incêndios.

A região tem poucas estradas e depende fortemente do transporte aéreo. Milhares de pessoas já foram retiradas das zonas afetadas e encaminhadas para cidades mais a sul de Ontário.

A ministra federal das Emergências, Eleanor Olszewski, afirmou esta sexta-feira que os militares irão utilizar aeronaves para retirar os habitantes de Fort Hope, zona despovoada do noroeste da província de Ontário, onde se concentram alguns dos incêndios mais intensos.

As Forças Armadas canadianas estão a preparar a evacuação de uma comunidade remota com cerca de 600 habitantes , ameaçada por incêndios florestais.

A área total ardida ascende já a quase 28.500 quilómetros quadrados, ainda abaixo da média dos últimos cinco anos. No entanto, os ventos transportaram o fumo para sul da fronteira, levando as autoridades norte-americanas a emitir alertas sobre a qualidade do ar e avisos de saúde pública em várias regiões dos Estados Unidos.

Qualidade do ar "prejudicial à saúde"

Este sábado, a plataforma AirNow, da Agência de Proteção Ambiental norte-americana (EPA), classificava a qualidade do ar como "prejudicial à saúde" numa vasta área que inclui o sul de Ontário, zonas orientais do Ohio e da Virgínia Ocidental, a maior parte da Pensilvânia e de Nova Jérsia, grande parte da Virgínia, bem como os estados de Maryland, Delaware e a cidade de Washington, D.C.

Algumas zonas do oeste da Pensilvânia, incluindo Pittsburgh, apresentavam uma classificação de qualidade do ar "muito prejudicial à saúde". A AirNow previa, contudo, uma melhoria das condições ao longo do dia.

Final do Mundial em causa?

Segundo a empresa de meteorologia AccuWeather, o fumo proveniente dos incêndios no Canadá deverá ter apenas um impacto mínimo na final do Mundial de futebol de domingo, que se disputa no New York New Jersey Stadium.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu na sexta-feira a responsabilidade pelo fumo ao que classificou como uma gestão florestal incompetente por parte do Canadá e afirmou que irá acrescentar o "incalculável custo" de lidar com a poluição às tarifas já existentes sobre produtos canadianos.

Em resposta às declarações de Trump, Eleanor Olszewski afirmou que o Canadá investiu 12 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 8,56 mil milhões de dólares norte-americanos) em sustentabilidade florestal e prevenção de incêndios desde 2020, à medida que o país enfrenta condições meteorológicas cada vez mais quentes e secas.