- Noticiário das 18h
- 18 jul, 2026
-
Canadá
Canadá prepara evacuação de vila remota devido a incêndios florestais
18 jul, 2026 - 16:22 • Reuters
Milhares de pessoas já foram retiradas das zonas afetadas e encaminhadas para cidades mais a sul de Ontário devido aos fogos que têm aumentado a poluição nos Estados Unidos
As Forças Armadas canadianas estão a preparar a evacuação de uma comunidade remota com cerca de 600 habitantes, ameaçada por incêndios florestais.
A ministra federal das Emergências, Eleanor Olszewski, afirmou esta sexta-feira que os militares irão utilizar aeronaves para retirar os habitantes de Fort Hope, zona despovoada do noroeste da província de Ontário, onde se concentram alguns dos incêndios mais intensos.
A região tem poucas estradas e depende fortemente do transporte aéreo. Milhares de pessoas já foram retiradas das zonas afetadas e encaminhadas para cidades mais a sul de Ontário.
955 fogos ativos
Os grandes incêndios florestais tornaram-se uma ocorrência anual no Canadá, país que alberga algumas das maiores áreas florestais do mundo. Especialistas em clima afirmam que o aumento das temperaturas tem deixado as florestas mais secas, aumentando o risco de incêndios.
O Ministério dos Recursos Naturais do Canadá informou este sábado que foram registados 69 novos incêndios durante a noite, elevando para 955 o número total de fogos ativos no país.
Incêndios
Canadá pede ajuda para retirar populações afetadas pelos incêndios florestais
Nos últimos anos, os incêndios florestais têm afet(...)
A área total ardida ascende já a quase 28.500 quilómetros quadrados, ainda abaixo da média dos últimos cinco anos. No entanto, os ventos transportaram o fumo para sul da fronteira, levando as autoridades norte-americanas a emitir alertas sobre a qualidade do ar e avisos de saúde pública em várias regiões dos Estados Unidos.
Qualidade do ar "prejudicial à saúde"
Este sábado, a plataforma AirNow, da Agência de Proteção Ambiental norte-americana (EPA), classificava a qualidade do ar como "prejudicial à saúde" numa vasta área que inclui o sul de Ontário, zonas orientais do Ohio e da Virgínia Ocidental, a maior parte da Pensilvânia e de Nova Jérsia, grande parte da Virgínia, bem como os estados de Maryland, Delaware e a cidade de Washington, D.C.
Algumas zonas do oeste da Pensilvânia, incluindo Pittsburgh, apresentavam uma classificação de qualidade do ar "muito prejudicial à saúde". A AirNow previa, contudo, uma melhoria das condições ao longo do dia.
Final do Mundial em causa?
Segundo a empresa de meteorologia AccuWeather, o fumo proveniente dos incêndios no Canadá deverá ter apenas um impacto mínimo na final do Mundial de futebol de domingo, que se disputa no New York New Jersey Stadium.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu na sexta-feira a responsabilidade pelo fumo ao que classificou como uma gestão florestal incompetente por parte do Canadá e afirmou que irá acrescentar o "incalculável custo" de lidar com a poluição às tarifas já existentes sobre produtos canadianos.
Em resposta às declarações de Trump, Eleanor Olszewski afirmou que o Canadá investiu 12 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 8,56 mil milhões de dólares norte-americanos) em sustentabilidade florestal e prevenção de incêndios desde 2020, à medida que o país enfrenta condições meteorológicas cada vez mais quentes e secas.
- Noticiário das 18h
- 18 jul, 2026
-