Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Canadá

Canadá prepara evacuação de vila remota devido a incêndios florestais

18 jul, 2026 - 16:22 • Reuters

Milhares de pessoas já foram retiradas das zonas afetadas e encaminhadas para cidades mais a sul de Ontário devido aos fogos que têm aumentado a poluição nos Estados Unidos

A+ / A-

As Forças Armadas canadianas estão a preparar a evacuação de uma comunidade remota com cerca de 600 habitantes, ameaçada por incêndios florestais.

A ministra federal das Emergências, Eleanor Olszewski, afirmou esta sexta-feira que os militares irão utilizar aeronaves para retirar os habitantes de Fort Hope, zona despovoada do noroeste da província de Ontário, onde se concentram alguns dos incêndios mais intensos.

A região tem poucas estradas e depende fortemente do transporte aéreo. Milhares de pessoas já foram retiradas das zonas afetadas e encaminhadas para cidades mais a sul de Ontário.

955 fogos ativos

Os grandes incêndios florestais tornaram-se uma ocorrência anual no Canadá, país que alberga algumas das maiores áreas florestais do mundo. Especialistas em clima afirmam que o aumento das temperaturas tem deixado as florestas mais secas, aumentando o risco de incêndios.

O Ministério dos Recursos Naturais do Canadá informou este sábado que foram registados 69 novos incêndios durante a noite, elevando para 955 o número total de fogos ativos no país.

Canadá pede ajuda para retirar populações afetadas pelos incêndios florestais

Incêndios

Canadá pede ajuda para retirar populações afetadas pelos incêndios florestais

Nos últimos anos, os incêndios florestais têm afet(...)

A área total ardida ascende já a quase 28.500 quilómetros quadrados, ainda abaixo da média dos últimos cinco anos. No entanto, os ventos transportaram o fumo para sul da fronteira, levando as autoridades norte-americanas a emitir alertas sobre a qualidade do ar e avisos de saúde pública em várias regiões dos Estados Unidos.

Qualidade do ar "prejudicial à saúde"

Este sábado, a plataforma AirNow, da Agência de Proteção Ambiental norte-americana (EPA), classificava a qualidade do ar como "prejudicial à saúde" numa vasta área que inclui o sul de Ontário, zonas orientais do Ohio e da Virgínia Ocidental, a maior parte da Pensilvânia e de Nova Jérsia, grande parte da Virgínia, bem como os estados de Maryland, Delaware e a cidade de Washington, D.C.

Algumas zonas do oeste da Pensilvânia, incluindo Pittsburgh, apresentavam uma classificação de qualidade do ar "muito prejudicial à saúde". A AirNow previa, contudo, uma melhoria das condições ao longo do dia.

Final do Mundial em causa?

Segundo a empresa de meteorologia AccuWeather, o fumo proveniente dos incêndios no Canadá deverá ter apenas um impacto mínimo na final do Mundial de futebol de domingo, que se disputa no New York New Jersey Stadium.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu na sexta-feira a responsabilidade pelo fumo ao que classificou como uma gestão florestal incompetente por parte do Canadá e afirmou que irá acrescentar o "incalculável custo" de lidar com a poluição às tarifas já existentes sobre produtos canadianos.

Em resposta às declarações de Trump, Eleanor Olszewski afirmou que o Canadá investiu 12 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 8,56 mil milhões de dólares norte-americanos) em sustentabilidade florestal e prevenção de incêndios desde 2020, à medida que o país enfrenta condições meteorológicas cada vez mais quentes e secas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"