Canadá suspende novas candidaturas a imigração para pais e avós

O Governo canadiano suspendeu a receção de novas candidaturas ao programa que permite a cidadãos e residentes permanentes patrocinar a imigração dos pais e avós, mantendo a medida em vigor até nova decisão.

O Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC) justificou a decisão com a necessidade de manter um sistema de imigração "bem gerido e sustentável", acrescentando que a medida deverá reduzir os tempos de processamento e aumentar a previsibilidade para as famílias.

Segundo o IRCC, o interesse pelo Programa para Pais e Avós (PGP) continua a ultrapassar o número de vagas disponíveis, pelo que deixarão de ser aceites novos formulários de manifestação de interesse nem serão enviados novos convites para apresentação de candidaturas até nova indicação.

O ministério adiantou que continuará, no entanto, a analisar os processos já existentes e prevê aprovar até 15 mil pessoas para residência permanente ao abrigo deste programa em 2026, em linha com o Plano de Níveis de Imigração para 2026-2028.

De acordo com o Governo, existem atualmente cerca de 60.500 candidaturas em processamento, com tempos médios de análise de aproximadamente 33 meses, podendo atingir 66 meses na província do Quebeque.

O Programa para Pais e Avós foi lançado em 2020, quando mais de 200 mil cidadãos canadianos e residentes permanentes manifestaram interesse em patrocinar um dos pais ou avós para residência permanente no Canadá.

Desde então, o Governo tem enviado convites anuais a candidatos selecionados daquele grupo inicial para apresentarem formalmente os pedidos de patrocínio.

A suspensão agora anunciada não altera o objetivo definido no plano de imigração do Governo de admitir até 15 mil pais e avós em 2027 através dos processos já existentes.

O plano de imigração, divulgado no outono de 2025, prevê a entrada de 380 mil residentes permanentes por ano entre 2026 e 2028 e reduziu igualmente as metas para residentes temporários, incluindo estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros.

Segundo dados do Governo, entre janeiro e abril deste ano obtiveram residência permanente no Canadá cerca de 112.900 pessoas através dos vários programas de imigração.

O departamento da Imigração continua também a enfrentar atrasos significativos no tratamento de processos. Em 30 de abril, tinha mais de 2,1 milhões de pedidos em análise, dos quais mais de 922 mil ultrapassavam os prazos normais de processamento definidos pelo próprio ministério.

Os cidadãos canadianos e residentes permanentes continuam, contudo, a poder recorrer ao "super visto", que permite aos pais e avós permanecerem no Canadá durante períodos de até cinco anos por entrada e realizar múltiplas entradas ao longo de um período máximo de 10 anos.

O IRCC recordou ainda que este visto foi recentemente flexibilizado através de alterações aos requisitos de rendimento e de seguro de saúde.