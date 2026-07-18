Dois militares dos EUA morrem e outro está desaparecido após ataque iraniano na Jordânia

Dois militares norte-americanos morreram e um continua desaparecido na sequência de um ataque iraniano com mísseis balísticos e drones contra forças dos Estados Unidos na Jordânia, anunciou este sábado o Comando Central dos EUA (Centcom).

Em comunicado, citado pela BBC, o Centcom refere que os militares foram atingidos enquanto as forças norte-americanas e aliadas defendiam posições contra os ataques iranianos. O comando acrescenta que quatro militares foram evacuados para hospitais na Jordânia, mas já receberam alta, enquanto outros, com ferimentos ligeiros, regressaram ao serviço.

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As autoridades norte-americanas não divulgaram as identidades dos dois militares mortos, nem indicaram o local exato onde ocorreu o ataque. O Centcom explicou que manterá essas informações em reserva até que as famílias sejam notificadas. Segundo a BBC, o comando militar norte-americano também não prestou mais esclarecimentos sobre as circunstâncias do incidente.

Entretanto, o exército jordaniano afirmou ter intercetado 10 mísseis iranianos que atravessaram o espaço aéreo do país durante a noite, sem que tenham sido registados danos.

Também este sábado, os Guardas da Revolução Islâmica do Irão afirmaram, através dos meios de comunicação estatais iranianos, ter destruído pelo menos dois caças norte-americanos na base aérea de Al-Azraq, na Jordânia, mas o Centcom sobre esta alegação, mas os militares norte-americanos recusaram comentar.

O ataque acontece numa altura em que os Estados Unidos realizaram a sétima noite consecutiva de bombardeamentos contra alvos no Irão, depois de o Presidente Donald Trump ter declarado terminado o acordo temporário de cessar-fogo entre Washington e Teerão.

Segundo os meios de comunicação estatais iranianos, citando o Ministério da Saúde do país, pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas nos ataques norte-americanos das últimas três semanas.

Este sábado, o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, acusou os Estados Unidos de violarem repetidamente o acordo de cessar-fogo e afirmou que essas ações demonstram que "a assinatura do presidente dos EUA é totalmente inútil e desprovida de credibilidade".