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- 18 jul, 2026
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Líder supremo do Irão diz que assinatura de Trump "não tem qualquer credibilidade"
18 jul, 2026 - 18:52 • Olímpia Mairos , com Reuters
Mojtaba Khamenei acusa os Estados Unidos de violarem repetidamente o memorando de entendimento entre os dois países e deixa novo aviso a Washington.
O líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, acusou este sábado os Estados Unidos de terem violado repetidamente o memorando de entendimento assinado entre os presidentes dos dois países e afirmou que a assinatura do Presidente norte-americano, Donald Trump, é "totalmente desprovida de valor e de credibilidade".
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Numa declaração escrita, citada pela Reuters, Khamenei sustenta que o comportamento de Washington demonstra que os compromissos assumidos pelos Estados Unidos não merecem confiança.
"As repetidas violações, por parte dos Estados Unidos, do memorando de entendimento assinado pelos presidentes do Irão e dos Estados Unidos demonstraram que a assinatura de Donald Trump é totalmente desprovida de valor e de credibilidade."
As declarações surgem numa altura em que Washington e Teerão voltaram a trocar ataques, depois de o cessar-fogo acordado na semana passada ter colapsado, alimentando receios de um regresso a um conflito militar em grande escala.
Na mesma mensagem, o líder supremo iraniano deixou ainda um aviso aos Estados Unidos, afirmando que o povo iraniano e a chamada "frente de resistência" guardam "lições inesquecíveis" para Washington, numa referência aos aliados regionais de Teerão e ao confronto com os Estados Unidos e Israel.
A escalada da tensão entre os dois países reacende os receios de um agravamento da instabilidade no Médio Oriente, numa altura em que os esforços diplomáticos para restaurar o cessar-fogo continuam sem resultados visíveis.
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