Mais de 100 casas "totalmente destruídas" em incêndio na Noruega

Várias centenas de pessoas foram retiradas e um bombeiro ficou ferido, precisou o responsável da polícia, acrescentando que não havia notícias de desaparecidos.

"Mais de 100 habitações foram totalmente destruídas", afirmou Frode Presthus, chefe das operações policiais, aos meios de comunicação noruegueses durante uma conferência de imprensa, precisando que um drone sobrevoava a zona para avaliar a extensão dos danos.

Na última noite, helicópteros de combate a incêndios sobrevoavam a zona para tentar extinguir o fogo que continuava a alastrar, de acordo com imagens divulgadas pelos meios de comunicação noruegueses.

Um incêndio que deflagrou numa casa em Drammen, a cerca de 40 quilómetros de Oslo, capital da Noruega, na tarde de sexta-feira, destruiu mais de 100 habitações, informaram a autoridades norueguesas este sábado.

Glenn Espen Kustner, responsável pelo centro de chamadas de emergência da cidade, indicou à agência NTB que cerca de 60 bombeiros se encontravam no local, mas que a rede do município não estava preparada para suportar os volumes de água necessários para combater as chamas, o que obrigou a enviar camiões-cisterna para o local para complementar o abastecimento de água.

O terreno é íngreme e as habitações estão muito próximas umas das outras, sendo que muitas das casas são antigas, de madeira, tendo sido atingidas pelo fogo, acrescentou o responsável pelas situações de emergência.

A polícia emitiu um alerta dirigido aos moradores dos bairros próximos do incêndio, recomendando a que mantenham as portas e janelas fechadas e os sistemas de ventilação desligados.

A Direção Norueguesa de Proteção Civil afirmou hoje que se este é o "maior incêndio deste tipo da era moderna" na Noruega.

Os bombeiros continuam a tentar controlar as chamas que, entretanto, atingiram florestas vizinhas.