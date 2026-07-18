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Parasita em alface gera surto de diarreia nos EUA

18 jul, 2026 - 09:57 • Lusa

O surto esteve na origem de 94 internamentos hospitalares, todos ligados à alface contaminada vendida pela Taco Bell.

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Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos anunciaram que o surto de diarreia que afeta o país se deve a um parasita encontrado na alface vendida pela cadeia de 'fast-food' Taco Bell.

A investigação federal conduzida pela agência reguladora de alimentos e medicamentos norte-americana (FDA) localizou a origem das infeções intestinais num fornecedor mexicano de alface, cujos produtos eram utilizados pelos restaurantes Taco Bell em cinco estados do país, adianta o comunicado dos CDC.

Mais de 1.600 pessoas em Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e Virgínia Ocidental contraíram ciclosporíase, uma doença que provoca, entre outros sintomas, "diarreia explosiva", esclareceu a agência.

O surto esteve na origem de 94 internamentos hospitalares, todos ligados à alface contaminada vendida pela Taco Bell, adiantou o CDC.

"O ingrediente em questão, proveniente do nosso fornecedor, está a ser removido da nossa cadeia de abastecimento em todo o país por tempo indeterminado e será substituído em até 24 horas nalguns estados", declarou a cadeia de restaurantes 'fast-food'.

Se não for tratada, a ciclosporíase pode durar mais de um mês e causar desidratação, embora raramente seja fatal.

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