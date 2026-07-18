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Estados Unidos
Wall Street planeia pagar milhares para ter acesso antecipado às publicações de Trump
18 jul, 2026 - 00:07 • Catarina Magalhães, com Reuters
Empresas interessadas podem ter um desconto caso adiram a um contrato de três anos.
A empresa das redes sociais do Presidente norte-americano, Donald Trump, está a propor uma mensalidade de cerca de 87 mil euros (100 mil dólares) para ter acesso antecipado às publicações de Trump na plataforma Truth Social.
As bolsas de Wall Street e algumas empresas de investimento receberam a proposta da Trump Media & Technology Group (TMTG), proprietária da rede social de Trump, avançou a Associated Press na sexta-feira.
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Segundo fontes da agência Reuters, podem ter um desconto caso adiram a um contrato de três anos, pagando 52 mil euros (60 mil dólares) por mês.
Para além das publicações de Trump, o serviço "Truth API" promete dar acesso mais rápido às publicações das dez contas mais influentes da Truth Social.
Os organizadores defendem que as publicações do líder norte-americano têm "frequentemente impacto nos mercados financeiros", principalmente conteúdos relacionados com o conflito no Médio Oriente, a inflação e os preços do petróleo.
Ou seja, o acesso à Truth API será particularmente importante para empresas de negociação de alta frequência, uma vez que uma vantagem de apenas alguns milissegundos pode traduzir-se em centenas de milhares de dólares de lucro em operações de grande dimensão.
Outra vantagem é, segundo a Trump Media, poder aceder a um arquivo com publicações desde 2022.
De acordo com a empresa, o lançamento oficial está marcado para 1 de agosto e já angariou clientes, apesar de não estar autorizada para revelar identidades.
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