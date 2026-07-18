Wall Street planeia pagar milhares para ter acesso antecipado às publicações de Trump

A empresa das redes sociais do Presidente norte-americano, Donald Trump, está a propor uma mensalidade de cerca de 87 mil euros (100 mil dólares) para ter acesso antecipado às publicações de Trump na plataforma Truth Social.

As bolsas de Wall Street e algumas empresas de investimento receberam a proposta da Trump Media & Technology Group (TMTG), proprietária da rede social de Trump, avançou a Associated Press na sexta-feira.

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Segundo fontes da agência Reuters, podem ter um desconto caso adiram a um contrato de três anos, pagando 52 mil euros (60 mil dólares) por mês.

Para além das publicações de Trump, o serviço "Truth API" promete dar acesso mais rápido às publicações das dez contas mais influentes da Truth Social.

Os organizadores defendem que as publicações do líder norte-americano têm "frequentemente impacto nos mercados financeiros", principalmente conteúdos relacionados com o conflito no Médio Oriente, a inflação e os preços do petróleo.

Ou seja, o acesso à Truth API será particularmente importante para empresas de negociação de alta frequência, uma vez que uma vantagem de apenas alguns milissegundos pode traduzir-se em centenas de milhares de dólares de lucro em operações de grande dimensão.

Outra vantagem é, segundo a Trump Media, poder aceder a um arquivo com publicações desde 2022.

De acordo com a empresa, o lançamento oficial está marcado para 1 de agosto e já angariou clientes, apesar de não estar autorizada para revelar identidades.