Ataque russo a cargueiro no Mar Negro faz cinco mortos e cinco desaparecidos

Pelo menos cinco tripulantes morreram e outros cinco continuam desaparecidos na sequência de um ataque russo contra um navio cargueiro no Mar Negro, ao largo da cidade ucraniana de Odessa, anunciaram este domingo as autoridades de Kiev.

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O cargueiro, com bandeira da Guiné-Bissau, tinha acabado de deixar o porto de Odessa carregado com milho quando foi atingido. A bordo seguiam 17 marinheiros da Índia e da Síria , além de um cidadão ucraniano, segundo o primeiro-ministro ucraniano, Sergii Koretskyi.

De acordo com o governante, oito tripulantes foram resgatados, enquanto o navio permanecia em chamas ao final do dia. As operações de busca prosseguem para localizar os cinco desaparecidos.

Uma testemunha em Odessa relatou à Reuters ter visto uma espessa coluna de fumo a sair da embarcação, junto à costa. Até ao momento, a Rússia não comentou o ataque.

Nas últimas semanas, Moscovo tem intensificado os bombardeamentos contra os portos do sul da Ucrânia , fundamentais para a exportação de cereais e outras mercadorias, numa altura em que a guerra entra no quinto ano.

O ministro interino dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, acusou o Presidente russo, Vladimir Putin, de visar deliberadamente a navegação civil.

"Um navio civil. Uma tripulação internacional. Uma rota que garante a segurança alimentar global. Putin encontrou mais um alvo", escreveu na rede social X. "Este ataque não deixa espaço para ilusões. A Rússia de Putin não se importa com quem mata."