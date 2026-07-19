Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ébola. RDCongo atualiza número de mortos para 893

19 jul, 2026 - 14:52 • Lusa

Casos confirmados ascendem a 2.267 e a taxa de letalidade está atualmente em 39,4%.

A+ / A-

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) reviu hoje em alta, para 893, o número de mortos no surto de Ébola declarado no leste do país em 15 de maio.

Segundo o boletim mais recente do executivo, com base em dados recolhidos até 17 de julho, os casos confirmados ascendem a 2.267 e a taxa de letalidade está atualmente em 39,4%.

Além disso, 722 pacientes estão em "isolamento ou hospitalização" e 444 pessoas recuperaram da doença, enquanto a taxa de rastreamento de contactos atingiu 83,6%.

A epidemia de Ébola também se espalhou para o vizinho Uganda, que entretanto conseguiu contê-la.

Esta é a terceira pior epidemia de Ébola já registada e a 17.ª a afetar a República Democrática do Congo.

O surto atual fica atrás do que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016, e que resultou em aproximadamente 11.000 mortes e 28.000 infeções, e de outro que afetou o leste do Congo entre 2018 e 2020, com 2.299 mortes e 3.481 casos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"