"Ele é um criminoso de guerra". Mamdani admite prender Netanyahu se visitar Nova Iorque

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, afirmou estar a avaliar a possibilidade de ordenar a detenção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, caso este se desloque à cidade para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, prevista para setembro.

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Numa entrevista ao podcast The Interview, do New York Times, Mamdani revelou que mantém um "diálogo ativo" com os serviços jurídicos da autarquia para perceber se existem fundamentos legais que permitam uma eventual detenção.

"Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu deveria estar em Haia", afirmou, referindo-se à sede do Tribunal Penal Internacional (TPI). O autarca acrescentou que Netanyahu é "um criminoso de guerra", recordando que o tribunal emitiu, em novembro de 2024, um mandado de captura por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a ofensiva israelita em Gaza.

Apesar das declarações, Mamdani admitiu não saber se tem autoridade para ordenar à polícia de Nova Iorque a detenção de um chefe de Governo estrangeiro.

"Faremos tudo o que a lei nos permitir fazer na cidade de Nova Iorque. Mas não criaremos as nossas próprias leis para esse fim", afirmou.

Durante a campanha eleitoral para a presidência da câmara, Mamdani já tinha classificado a ofensiva militar israelita em Gaza como um genocídio e defendido que Netanyahu deveria ser detido caso visitasse a cidade. Ao mesmo tempo, condenou os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023, classificando-os como um "horrível crime de guerra".

Segundo recorda o New York Times, especialistas em direito internacional consideram que uma eventual detenção seria "praticamente impossível", podendo colocar a autarquia em conflito direto com o Governo federal norte-americano.

Os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e não são parte do Estatuto de Roma. Em fevereiro deste ano, o Presidente Donald Trump impôs novas sanções ao tribunal, alegando que este não tem autoridade sobre os Estados Unidos nem sobre Israel.

Também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, prometeu recentemente combater a atuação do TPI, acusando-o de conduzir uma ofensiva jurídica contra os interesses norte-americanos.

Entretanto, Benjamin Netanyahu desvalorizou a possibilidade de vir a ser detido em Nova Iorque, afirmando que não está preocupado com as declarações de Mamdani. O primeiro-ministro israelita tem ainda acusado o autarca de simpatizar com o Hamas, uma alegação rejeitada por Zohran Mamdani.

O embaixador dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Mike Waltz, classificou igualmente as declarações do mayor de Nova Iorque como "puro teatro político", sublinhando que Washington não reconhece a autoridade do Tribunal Penal Internacional.