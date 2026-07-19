Incêndio em Espanha já consumiu 16 mil hectares. França também enfrenta grandes fogos

O incêndio que deflagrou na quinta-feira na serra Norte de Guadalajara, em Espanha, já consumiu cerca de 16 mil hectares e apresenta este domingo um perímetro de 100 quilómetros, com as autoridades a classificarem a situação como de "risco extremo".

Citado pela agência EFE, o diretor técnico de Extinção de Incêndios, Gabriel García Marco, afirmou que o fogo continua "fora de controlo", estando a aumentar as condições para a sua propagação.

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Perante a evolução das chamas, o dispositivo de combate está concentrado na proteção das povoações e no controlo das diferentes frentes ativas.

As autoridades espanholas determinaram ainda o confinamento das populações de mais quatro localidades – Ujados, La Miñosa, Albendiego e Cañamares – devido ao rápido avanço do incêndio.

Nos últimos anos, Espanha tem enfrentado ondas de calor cada vez mais longas e intensas, com temperaturas acima dos 40 graus, criando condições favoráveis à propagação de grandes incêndios.

Entretanto, em França, um incêndio florestal no departamento de Var, no sudeste do país, já destruiu cerca de 180 hectares e obrigou à evacuação de pelo menos 120 pessoas.

Segundo a prefeitura de Var, o fogo começou na localidade de Taradeau e alastrou rapidamente, impulsionado pelo vento e pela vegetação seca, atingindo também o município de Les Arcs-sur-Argens, onde três bairros foram evacuados.

O combate às chamas mobilizava, a meio da tarde, 255 bombeiros, apoiados por 122 veículos e 11 meios aéreos, entre os quais cinco aviões Canadair, quatro helicópteros de combate a incêndios e dois aviões DASH.

França tem sido atingida nas últimas semanas por vários incêndios florestais, na sequência de três ondas de calor, incluindo uma, no final de junho, considerada inédita pela sua intensidade.