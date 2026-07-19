Irão executa dois homens acusados de morte de polícias em manifestações

Dois homens apontados como responsáveis pela morte de agentes da polícia nas manifestações antigovernamentais no Irão em dezembro de 2025 e janeiro deste ano foram executados por enforcamento ao início do dia deste domingo, anunciou a justiça iraniana.

As autoridades iranianas identificaram os executados como Erfan Esfandiyari e Gol-Mohamad Mohamadi, acusados de terem participado nos atos violentos registados em 08 de janeiro na praça Shahid Alikhani, em Isfahan, durante protestos que o Governo classificou como um "golpe de Estado" norte-americano-israelita, informou a agência Mizan, ligada ao poder judicial iraniano.

Segundo a versão oficial, os acusados amarraram vários agentes com cordas, feriram-nos com pedras, regaram-nos com gasolina e atearam-lhes fogo. Enquanto ainda estavam vivos, arrastaram-nos pelo chão e atacaram-nos com facas e machetes.

Posteriormente, os condenados mutilaram os corpos dos agentes após a sua morte e gravaram imagens, que enviaram para redes ligadas ao "inimigo", de acordo com a agência Tasnim.

No caso, foram acusadas 16 pessoas e vários dos arguidos foram condenados à morte após as investigações, a realização do julgamento e a análise das imagens das câmaras de segurança do local.

No final de dezembro, um movimento de protesto inicialmente desencadeado contra o custo de vida elevado transformou-se rapidamente em grandes manifestações antigovernamentais que culminaram nos dias 08 e 09 de janeiro.

As autoridades iranianas registaram mais de três mil mortos, atribuindo a violência a "atos terroristas" orquestrados pelos Estados Unidos e por Israel.

Organizações não-governamentais (ONG) internacionais deram conta, por seu turno, de uma onda de repressão que terá causado 7.000 mortos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou então intervir militarmente no Irão.

Israel e os Estados Unidos lançaram, em 28 de fevereiro, um ataque conjunto contra o Irão, desencadeando a guerra no Médio Oriente.

Desde então, as detenções e as execuções têm-se multiplicado no país, relacionadas com o conflito, mas também com as manifestações do início do ano. São já 23 os executados pela sua participação nestes protestos.

Segundo algumas ONG, entre as quais a Amnistia Internacional, o Irão é o país que mais recorre à pena capital, a seguir à China.

As autoridades executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, um recorde desde 1989, segundo as ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, e a Ensemble contre la peine de mort (ECPM), com sede em Paris.