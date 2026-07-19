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Guerra na Ucrânia

Kiev atingida por um dos maiores ataques russos contra a capital

19 jul, 2026 - 10:15 • Lusa

Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas.

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Pelo menos uma pessoa morreu e outras 16 ficaram feridas esta noite durante um dos maiores ataques russos contra a capital ucraniana, Kiev, desde o início da guerra com a Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na rede social X que os russos dispararam mais de 40 mísseis esta noite, a maioria contra Kiev, e mais de 120 drones contra a Ucrânia.

Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas na região da capital ucraniana.

Os ataques danificaram muitos edifícios e provocaram incêndios em várias zonas da cidade.

Um dia antes, a Ucrânia tinha atacado centros logísticos na Rússia - que segundo Zelensky eram usados com fins militares - matando pelo menos oito pessoas.

Kiev alvo de um dos maiores ataques russos do conflito contra a capital da Ucrânia Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Kiev alvo de um dos maiores ataques russos do conflito contra a capital da Ucrânia Foto: Sergey Dolzhenko/EPA
Kiev alvo de um dos maiores ataques russos do conflito contra a capital da Ucrânia Foto: Sergey Dolzhenko/EPA

Kiev tem alertado para a crescente pressão sobre os seus sistemas de defesa aérea, pois está a esgotar os intercetores utilizados para neutralizar ataques de mísseis balísticos, após mais de três anos de guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimou que a Rússia tenha usado esta semana aproximadamente 1.450 drones de ataque, mais de 1.640 bombas guiadas e 99 mísseis de diversos tipos contra mais de uma dezena de regiões do país, incluindo Kiev, Odessa, Zaporíjia, Sumi e Chernihiv.

Zelensky tem pedido aos aliados que agilizem a entrega dos sistemas de defesa aérea.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 alegando que o fazia para "desnazificar e desmilitarizar" o país vizinho, que se libertou da esfera política e militar de Moscovo em 1991, quando se tornou independente da então União Soviética.

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