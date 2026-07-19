Kiev atingida por um dos maiores ataques russos contra a capital

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 16 ficaram feridas esta noite durante um dos maiores ataques russos contra a capital ucraniana, Kiev, desde o início da guerra com a Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na rede social X que os russos dispararam mais de 40 mísseis esta noite, a maioria contra Kiev, e mais de 120 drones contra a Ucrânia.

Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas na região da capital ucraniana.

Os ataques danificaram muitos edifícios e provocaram incêndios em várias zonas da cidade.

Um dia antes, a Ucrânia tinha atacado centros logísticos na Rússia - que segundo Zelensky eram usados com fins militares - matando pelo menos oito pessoas.