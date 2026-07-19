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Militar norte-americano morre durante operação para neutralizar drone iraniano no Iraque
19 jul, 2026 - 21:06 • Olímpia Mairos , com Reuters
É a 17.ª baixa entre as forças dos Estados Unidos desde o início da ofensiva contra o Irão. Militar participava na destruição de explosivos de um drone iraniano abatido.
Um militar norte-americano morreu no sábado durante uma operação para neutralizar um engenho explosivo não detonado no norte do Iraque, anunciou este domingo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).
Em comunicado, citado pela Reuters, o comando militar norte-americano explica que o acidente ocorreu durante uma detonação controlada de munições pertencentes a um drone de ataque iraniano de utilização única, que tinha sido anteriormente abatido na região.
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O CENTCOM não revelou a identidade do militar nem adiantou mais pormenores sobre as circunstâncias da explosão.
Com esta morte, sobe para 17 o número de militares norte-americanos mortos desde que os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar de larga escala contra o Irão, uma operação que culminou com a morte do líder supremo iraniano e desencadeou uma forte escalada do conflito no Médio Oriente.
Desde então, Washington e Teerão têm trocado sucessivos ataques, com o conflito a estender-se para vários países da região, incluindo Iraque, Jordânia, Síria e Golfo Pérsico. Os confrontos têm atingido bases militares, infraestruturas estratégicas e rotas marítimas, alimentando os receios de um alargamento da guerra.
A morte agora anunciada ocorreu precisamente durante uma operação destinada a eliminar os riscos deixados por um dos drones iranianos abatidos, numa altura em que as forças norte-americanas continuam destacadas em vários pontos do Médio Oriente para apoiar operações militares e proteger instalações dos Estados Unidos e dos seus aliados.
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