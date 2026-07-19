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Pelo menos seis mortos e 21 feridos em dois sismos no Peru

19 jul, 2026 - 17:56 • Olímpia Mairos , com Reuters

Abalos destruíram dezenas de casas na região de Junín. Equipas de emergência procuram possíveis vítimas sob os escombros.

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Pelo menos seis pessoas morreram e 21 ficaram feridas na sequência de dois sismos que atingiram, na noite de sábado, a região montanhosa de Junín, no centro do Peru.

De acordo com o Centro Sismológico Nacional do Peru, os dois abalos registaram magnitudes de 5,1 e 3,7 e tiveram epicentro na província de Chupaca, cerca de 300 quilómetros a leste de Lima. O primeiro ocorreu a uma profundidade de 24 quilómetros e o segundo a 18 quilómetros.

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As autoridades peruanas adiantam que 48 habitações foram destruídas e outras 18 sofreram danos, deixando cerca de 300 pessoas afetadas, que estão a ser acolhidas em tendas distribuídas pelos serviços de proteção civil.

Em declarações à rádio Exitosa, o responsável pelo Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, Luis Vásquez, explicou que as casas atingidas são maioritariamente construídas em adobe, um material particularmente vulnerável à atividade sísmica.

As equipas de emergência e os bombeiros deslocaram-se às zonas afetadas nas primeiras horas de domingo para remover os escombros e procurar eventuais vítimas que possam permanecer soterradas.

Inicialmente, o Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico estimou que o primeiro sismo tinha uma magnitude de 5,6, valor que foi posteriormente revisto pelas autoridades peruanas para 5,1.

O Peru situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das regiões com maior atividade sísmica do mundo, onde ocorre cerca de 85% dos sismos registados à escala global.

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