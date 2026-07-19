Primeiro-ministro húngaro quer xadrezista Judit Polgár na Presidência da Hungria

O anúncio foi feito na rede social Facebook, um dia depois de Tamás Sulyok ter informado que promulgou uma revisão constitucional que prevê a sua saída do cargo na segunda-feira, embora tenha classificado a alteração como "um grave e vergonhoso exemplo histórico de abuso do poder político" .

O primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar , anunciou este domingo que vai propor à antiga campeã de xadrez Judit Polgár , considerada a maior jogadora da história da modalidade, para assumir a Presidência da República , substituindo o atual chefe de Estado.

Na sequência dessa decisão, Péter Magyar indicou que pretendia receber propostas de candidatos apresentadas por partidos, figuras públicas, organizações da sociedade civil e cidadãos.

Entretanto, 16 personalidades húngaras das áreas da ciência, cultura e desporto enviaram uma carta aberta à presidente do Parlamento, Ágnes Forsthoffer, propondo Judit Polgár, de 49 anos, para o cargo de chefe de Estado.

O primeiro-ministro concordou com a escolha, considerando que a antiga campeã reúne as qualidades necessárias para liderar o país numa fase em que a Hungria precisa de "unidade" e de "um Presidente de quem todos os húngaros se possam orgulhar".

"Amanhã vou reunir-me com ela para lhe perguntar se está preparada para servir a nação numa nova função até à adoção da nova Constituição", escreveu, acrescentando que seria uma honra caso Polgár aceitasse o convite.

Péter Magyar destacou o percurso da antiga xadrezista, recordando que liderou o ranking mundial feminino durante 26 anos consecutivos, integrou o top 10 do ranking mundial absoluto e conquistou cinco títulos nas Olimpíadas de Xadrez.

O chefe do Governo sublinhou ainda que o reconhecimento internacional de Judit Polgár resulta do seu talento, dedicação, resiliência e integridade, e não de qualquer ligação política.

O Parlamento húngaro dispõe de até 30 dias para eleger o sucessor de Tamás Sulyok. Até à eleição do novo Presidente, as funções serão exercidas interinamente pela presidente do Parlamento.