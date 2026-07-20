"Ajuda, parem!": Morte durante detenção policial gera onda de protestos em Itália

Os gritos de Fakir estão a circular nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um agente sentado nas costas do homem a empurrar a cabeça e o pescoço contra o chão, um segundo a puxar os braços para trás das costas e um outro homem, possivelmente um popular, a agarrar os tornozelos.

Segundo os relatos do mesmo jornal, os policias tentaram imobilizar o homem com spray pimenta e depois colocaram algemas de plásticos nos pulsos, fazendo pressão no corpo do detido. Minutos depois de gritar várias vezes "ajuda, ajuda, parem" e dizer que tinha dificuldades em respirar , o homem sentiu-se mal e acabou por morrer na rua.

Abderrahim Fakir, empresário de origem marroquina que geria uma pequena empresa de mudanças e limpezas, morreu depois de a polícia ter sido chamada para intervir por estar a agir alegadamente de forma agressiva e a danificar um veículo dos agentes, avançou o jornal italiano Il Sole 24 Ore .

"O mundo inteiro odeia-vos." Milhares de populares da cidade de Bolonha saíram esta segunda-feira à rua, revoltados contra as autoridades locais, após um homem de 42 anos ter morrido na manhã de domingo durante um detenção policial.

No mesmo local estavam presentes dois técnicos de emergência pré-hospitalar, mas não intervieram.

"Não fez nada, só pedia ajuda. Estava sempre a pedir ajuda", disse um popular que assistiu ao incidente.

Perante os protestos na cidade no norte de Itália e lançamento de petardos contra os "polícias assassinos", as autoridades responderam com gás lacrimogéneo e canhões de água. "Contra o racismo e assassinatos cometidos pelo Estado", lê-se num dos cartazes afixados na cidade.

"Mataram o meu irmão a sangue-frio. Quero justiça", gritou a irmã do homem. "Não estamos aqui para pedir ódio, não estamos aqui para pedir vingança. Estamos aqui para exigir a verdade e justiça", disse uma sobrinha aos jornalistas da Rai News.

"Um homem de bom coração que morreu nas mãos do Estado", defendeu o advogado de Fakir ao ao jornal il Fatto Quotidiano. "Pergunte-se a si mesmo quantas pessoas morreram com esta manobra e qual era a sua cor e nacionalidade."

Em reação, o ministro dos Assuntos Europeus do Governo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, Tommaso Foti, condenou as manifestações e considerou-as "vergonhosas".

O Ministério Público italiano já abriu um inquérito para investigar o caso e a polícia de Bolonha revelou que vai partilhar as imagens gravadas com as câmaras corporais dos agentes (as conhecidas "bodycams") que participaram na detenção.