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Comércio online
AliExpress enfrenta multa de 550 milhões da UE após venda de produtos ilegais e contrafeitos
20 jul, 2026 - 19:40 • Catarina Magalhães, com agências
Empresa chinesa considera esta coima "desproporcionada", de um valor excessivo e já revelou que vai recorrer da decisão.
A empresa chinesa AliExpress foi esta segunda-feira alvo de uma multa recorde de 550 milhões de euros por parte da Comissão Europeia (CE), já que não conseguiu combater a venda de produtos ilegais, inseguros e contrafeitos.
Em causa está o incumprimento da Lei dos Serviços Digitais, que obriga as plataformas online a garantirem uma maior segurança online, transparência na moderação de conteúdos, verificação de idade e impedir a circulação de produtos ilegais.
Porém, esta já é a terceira multa aplicada ao abrigo desta norma europeia, depois da CE sancionar a rede social X (antigo Twitter) em dezembro do ano passado em 120 milhões de euros e a Temu, uma outra loja online internacional, em maio deste ano em 200 milhões de euros.
Já a concorrente Shein continua a ser investigada pelas mesmas falhas.
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"A AliExpress não cumpriu a obrigação de avaliar diligentemente o risco de difusão de produtos ilegais, não seguros ou contrafeitos através dos seus serviços de várias formas e não tomou medidas eficazes para reduzir o risco de disseminação de produtos ilegais", lê-se no comunicado publicado pela CE.
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Em particular, as avaliações de risco inadequadas, a "não atenuação eficaz dos riscos sistémicos" e os sistemas de publicidade da empresa são, para este organismo europeu, "infrações graves".
Em reação, a plataforma conhecida por vendas online de baixo valor considera esta coima "desproporcionada" e de um valor excessivo, revelando que vai recorrer da decisão.
"A decisão de hoje e a multa desproporcionada não reflete nem os nossos princípios estabelecidos, nem as medidas significativas e proativas que implementámos", afirmou a empresa.
A AliExpress tem até dia 20 de outubro deste ano para apresentar um plano para enfrentar as medidas, sendo que o comité europeu dos Serviços Digitais dispõe de um mês para emitir o parecer e até ameaçar novas sanções.
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