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Ciudad Rodrigo

Espanha. Rapaz de 13 anos morre depois de fonte desabar durante os festejos da vitória no Mundial

20 jul, 2026 - 08:29 • João Carlos Malta

No incidente, outras duas pessoas ficaram feridas com a queda de parte da estrutura da fonte, um local habitual de celebração na localidade de Ciudad Rodrigo, onde vivem 12 mil pessoas.

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Uma tragédia na euforia de uma noite para a história de Espanha. Um menor de 13 anos morreu na madrugada de domingo para segunda-feira, quando parte de uma fonte em Ciudad Rodrigo ruiu, local onde celebrava, juntamente com outras pessoas, a vitória da seleção espanhola de futebol no Mundial, notícia o El País.

A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo, liderada pelo PP, manifestou dor e condolências num comunicado divulgado nas redes sociais, no qual sublinhou que “toda a cidade de Ciudad Rodrigo sente esta perda e está ao lado da família e dos amigos”.

O rapaz encontrava-se no interior da fonte conhecida como “Árbol Gordo” quando ocorreu o colapso da plataforma superior, onde havia várias pessoas em cima da estrutura, como costuma acontecer nestes casos.

As pedras atingiram-no e o jovem ficou gravemente ferido antes de ser transportado para o centro de saúde da localidade, onde acabou por falecer.

No comunicado da Câmara Municipal pode ainda ler-se que “o que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola no Mundial de Futebol transformou-se numa tragédia para toda a sociedade de Ciudad Rodrigo”.

A mesma autarquia espanhola da região de Salamanca deseja de uma “rápida recuperação” das restantes pessoas afetadas pelo incidente.

Foi decretado três dias de luto oficial e, por enquanto, o presidente da Câmara não fez quaisquer declarações públicas.

Ainda segundo o El País, vários moradores de Ciudad Rodrigo explicam que é habitual que, em celebrações deste tipo, esta fonte no centro da cidade fique repleta de jovens.

E acrescenta que como mostram as fotografias e os vídeos da noite de domingo para segunda-feira, havia pessoas tanto dentro da água como em cima da fonte, a agitar bandeiras e a festejar.

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