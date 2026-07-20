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Ciudad Rodrigo
Espanha. Rapaz de 13 anos morre depois de fonte desabar durante os festejos da vitória no Mundial
20 jul, 2026 - 08:29 • João Carlos Malta
No incidente, outras duas pessoas ficaram feridas com a queda de parte da estrutura da fonte, um local habitual de celebração na localidade de Ciudad Rodrigo, onde vivem 12 mil pessoas.
Uma tragédia na euforia de uma noite para a história de Espanha. Um menor de 13 anos morreu na madrugada de domingo para segunda-feira, quando parte de uma fonte em Ciudad Rodrigo ruiu, local onde celebrava, juntamente com outras pessoas, a vitória da seleção espanhola de futebol no Mundial, notícia o El País.
A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo, liderada pelo PP, manifestou dor e condolências num comunicado divulgado nas redes sociais, no qual sublinhou que “toda a cidade de Ciudad Rodrigo sente esta perda e está ao lado da família e dos amigos”.
O rapaz encontrava-se no interior da fonte conhecida como “Árbol Gordo” quando ocorreu o colapso da plataforma superior, onde havia várias pessoas em cima da estrutura, como costuma acontecer nestes casos.
As pedras atingiram-no e o jovem ficou gravemente ferido antes de ser transportado para o centro de saúde da localidade, onde acabou por falecer.
No comunicado da Câmara Municipal pode ainda ler-se que “o que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola no Mundial de Futebol transformou-se numa tragédia para toda a sociedade de Ciudad Rodrigo”.
A mesma autarquia espanhola da região de Salamanca deseja de uma “rápida recuperação” das restantes pessoas afetadas pelo incidente.
Foi decretado três dias de luto oficial e, por enquanto, o presidente da Câmara não fez quaisquer declarações públicas.
Un muerto en #España 🇪🇸 en las celebraciones por ganar el #MundialDelFútbol2026— Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) July 20, 2026
Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las… pic.twitter.com/aNDvUAmZVe
Ainda segundo o El País, vários moradores de Ciudad Rodrigo explicam que é habitual que, em celebrações deste tipo, esta fonte no centro da cidade fique repleta de jovens.
E acrescenta que como mostram as fotografias e os vídeos da noite de domingo para segunda-feira, havia pessoas tanto dentro da água como em cima da fonte, a agitar bandeiras e a festejar.
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