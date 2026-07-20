Espanha. Rapaz de 13 anos morre depois de fonte desabar durante os festejos da vitória no Mundial

Uma tragédia na euforia de uma noite para a história de Espanha. Um menor de 13 anos morreu na madrugada de domingo para segunda-feira, quando parte de uma fonte em Ciudad Rodrigo ruiu, local onde celebrava, juntamente com outras pessoas, a vitória da seleção espanhola de futebol no Mundial, notícia o El País.

A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo, liderada pelo PP, manifestou dor e condolências num comunicado divulgado nas redes sociais, no qual sublinhou que “toda a cidade de Ciudad Rodrigo sente esta perda e está ao lado da família e dos amigos”.

O rapaz encontrava-se no interior da fonte conhecida como “Árbol Gordo” quando ocorreu o colapso da plataforma superior, onde havia várias pessoas em cima da estrutura, como costuma acontecer nestes casos.

As pedras atingiram-no e o jovem ficou gravemente ferido antes de ser transportado para o centro de saúde da localidade, onde acabou por falecer.