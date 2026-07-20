EUA iniciam 10ª vaga de ataques aéreos contra o Irão desde o fim do cessar-fogo

O Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) anunciou esta segunda-feira o início de uma nova ronda de ataques aéreos contra o Irão, a décima desde o fim do cessar-fogo provisório. O CENTCOM afirmou, em comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter), que a nova vaga de ataques teve início às 21h00 de Portugal continental, por ordem do Presidente, visando "degradar ainda mais as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios mercantes no Estreito de Ormuz". A anterior vaga de ataques norte-americanos, a nona desde o retomar do conflito, foi concluída na última madrugada, tendo visado "centros de comando militares iranianos, instalações de defesa aérea e de vigilância costeira, meios marítimos, bases de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicações". Não houve qualquer reação imediata por parte do Irão relativamente a eventuais vítimas ou danos causados pelos ataques. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As hostilidades atingem um novo nível sem precedentes desde o cessar-fogo celebrado em abril para pôr fim à guerra desencadeada pela ofensiva israelo-norte-americana contra o Irão, a 28 de fevereiro. No sábado, o CENTCOM anunciou a morte de dois militares norte-americanos – os primeiros desde o reinício das hostilidades a 7 de julho - e o desaparecimento de um terceiro, na sequência de "ataques com mísseis e drones iranianos" na sexta-feira na Jordânia. O número de militares norte-americanos mortos desde o início da guerra, no final de fevereiro, ascende agora a 16.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, apelou no domingo à noite à comunidade internacional para se juntar aos Estados Unidos da América (EUA) na "proteção da navegação" no Estreito de Ormuz. O Irão reforçou o controlo sobre o estreito de Ormuz, por onde, antes da guerra com os EUA e Israel, passava um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos e cuja reabertura estava prevista no memorando de entendimento. O estreito foi novamente encerrado pelo Irão desde o retomar das hostilidades. Em retaliação, os EUA reimplantaram um bloqueio aos portos iranianos. Também esta segunda-feira, um navio foi atingido ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos, adiantou uma agência britânica de vigilância marítima. "O navio reportou ter sido atingido por um projétil desconhecido, causando danos no seu sistema de direção. Toda a tripulação está a salvo. Não há impacto ambiental", sublinhou a Autoridade de Segurança Marítima do Reino Unido (UKMTO) em comunicado.