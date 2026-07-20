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Hamas anuncia eleição de Khalil al-Hayya como novo líder

20 jul, 2026 - 15:39 • Lusa

Depois de Yahya Sinwar, morto em outubro de 2024 num bombardeamento israelita na Faixa de Gaza, o Hamas anuncia a eleição do irmão combatente Khalil al-Hayya para a presidência do gabinete político do movimento.

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O movimento extremista palestiniano Hamas nomeou esta segunda-feira Khalil al-Hayya como novo líder do gabinete político do grupo, substituindo Yahya Sinwar, morto em outubro de 2024 num bombardeamento israelita na Faixa de Gaza.

O Movimento de Resistência Islâmica Hamas anuncia a eleição do irmão combatente Khalil al-Hayya para a presidência do gabinete político do movimento, em substituição do líder mártir Yahya Sinwar”, declarou a organização sunita, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, através da plataforma Telegram.

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O anúncio também foi feito através de um breve comunicado divulgado pelo Filastin e pelo Centro de Informação Palestiniano, sem que, até ao momento, tenham sido divulgados mais pormenores ou declarações de Al-Hayya após a sua nomeação.

Al-Hayya, 65 anos, que já exercia a função interinamente de líder do gabinete político e principal negociador do movimento islamista palestiniano nas conversações com Israel com vista a um cessar-fogo, reforçou a sua posição na estrutura do Hamas nos últimos meses, na sequência da morte de vários altos responsáveis em ataques israelitas.

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