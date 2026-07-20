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Homem acusado de homicídio da ex-ministra Ann Widdecombe

20 jul, 2026 - 19:24 • Ricardo Vieira, com Reuters

Polícia continua a investigar as motivações do principal suspeito, "nomeadamente uma potencial ligação política ou terrorista".

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Um homem de 28 anos foi esta segunda-feira acusado do homicídio da antiga ministra inglesa Ann Widdecombe, que foi encontrada morta em casa no início do mês.

Joshua Kerry, um cidadão britânico residente no norte de Inglaterra, vai ser ouvido em tribunal na terça-feira, indica o Ministério Público.

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A polícia continua a investigar as motivações do principal suspeito, “nomeadamente uma potencial ligação política ou terrorista”, afirma, em comunicado, Frank Ferguson, procurador-chefe da Divisão de Crimes Especiais e Contraterrorismo da Procuradoria britânica.

Ann Widdecombe, de 78 anos, foi encontrada morta a 9 de julho na sua casa, numa zona rural do sudoeste de Inglaterra, apresentando o que a polícia descreveu como "ferimentos graves".

Era uma figura destacada do partido de extrema-direita Reform UK, liderado por Nigel Farage, depois de ter abandonado o Partido Conservador, na sequência da sua saída do Parlamento, em 2010.

Ann Widdecombe era conhecida pelas suas posições socialmente conservadoras. Foi secretária de Estado no Governo conservador de John Major entre 1992 e 1997 e, mais recentemente, porta-voz do Reform UK para as áreas da imigração e da justiça.

Convertida ao catolicismo, em parte como forma de protesto contra a decisão da Igreja de Inglaterra de ordenar mulheres sacerdotes, Widdecombe era também conhecida pela sua oposição ao aborto e à equiparação da idade de consentimento para relações homossexuais e heterossexuais.

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