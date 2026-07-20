Houthis do Iémen anunciam bloqueio naval à Arábia Saudita

Os Houthis do Iémen, aliados do Irão, anunciaram esta segunda-feira que vão impor um bloqueio naval à Arábia Saudita, em mais uma frente do conflito no Médio Oriente.

O anúncio foi feito apesar dos sinais de que Teerão e Washington pretendem retomar a via diplomática após nove dias consecutivos de ataques e contra-ataques na região do Golfo.



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O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que os mediadores apresentaram “propostas” a Teerão, indicando que os contactos diplomáticos permanecem ativos, sem, contudo, divulgar pormenores.

Os preços do petróleo subiram brevemente após o anúncio dos Houthis, mas voltaram depois a recuar, à medida que os mercados mantiveram a esperança num avanço diplomático.

Em contrapartida, os prémios dos seguros para o transporte marítimo no Mar Vermelho aumentaram, refletindo o agravamento dos riscos para a navegação mercante.

Segundo a agência Reuters, o Irão tinha vindo a pressionar os Houthis para encerrarem o Estreito de Bab el-Mandeb caso os Estados Unidos continuassem a atacar infraestruturas energéticas iranianas.

O encerramento total do estreito de Bab el-Mandeb reduziria em cerca de 7% a oferta mundial de petróleo, uma vez que impediria a saída da maior parte das exportações petrolíferas da Arábia Saudita.

A perturbação somar-se-ia à forte quebra dos fluxos de petróleo provocada pela guerra no Golfo, que já reduziu os envios em cerca de 10% da oferta global.

No comunicado, as forças armadas dos Houthis anunciaram a imposição de “um embargo marítimo contra o criminoso inimigo saudita, com base no princípio de "olho por olho", com efeitos imediatos”, em resposta ao que classificaram como “um bloqueio injusto e opressivo” imposto ao Iémen pela Arábia Saudita.



