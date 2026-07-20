Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 20 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Houthis do Iémen anunciam bloqueio naval à Arábia Saudita

20 jul, 2026 - 20:35 • Reuters

Estados Unidos e Irão dão sinais de que pretendem retomar a via diplomática após nove dias consecutivos de ataques e contra-ataques na região do Golfo.

A+ / A-

Os Houthis do Iémen, aliados do Irão, anunciaram esta segunda-feira que vão impor um bloqueio naval à Arábia Saudita, em mais uma frente do conflito no Médio Oriente.

O anúncio foi feito apesar dos sinais de que Teerão e Washington pretendem retomar a via diplomática após nove dias consecutivos de ataques e contra-ataques na região do Golfo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que os mediadores apresentaram “propostas” a Teerão, indicando que os contactos diplomáticos permanecem ativos, sem, contudo, divulgar pormenores.

Os preços do petróleo subiram brevemente após o anúncio dos Houthis, mas voltaram depois a recuar, à medida que os mercados mantiveram a esperança num avanço diplomático.

Em contrapartida, os prémios dos seguros para o transporte marítimo no Mar Vermelho aumentaram, refletindo o agravamento dos riscos para a navegação mercante.

Segundo a agência Reuters, o Irão tinha vindo a pressionar os Houthis para encerrarem o Estreito de Bab el-Mandeb caso os Estados Unidos continuassem a atacar infraestruturas energéticas iranianas.

O encerramento total do estreito de Bab el-Mandeb reduziria em cerca de 7% a oferta mundial de petróleo, uma vez que impediria a saída da maior parte das exportações petrolíferas da Arábia Saudita.

A perturbação somar-se-ia à forte quebra dos fluxos de petróleo provocada pela guerra no Golfo, que já reduziu os envios em cerca de 10% da oferta global.

No comunicado, as forças armadas dos Houthis anunciaram a imposição de “um embargo marítimo contra o criminoso inimigo saudita, com base no princípio de "olho por olho", com efeitos imediatos”, em resposta ao que classificaram como “um bloqueio injusto e opressivo” imposto ao Iémen pela Arábia Saudita.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 20 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"