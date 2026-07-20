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Líder do Cartel de Sinaloa condenado a prisão perpétua nos EUA

20 jul, 2026 - 22:45 • Reuters

Zambada é um dos mais destacados narcotraficantes mexicanos a ser condenado por um tribunal norte-americano desde que Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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O narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada foi condenado esta segunda-feira a prisão perpétua por um tribunal dos Estados Unidos.

A sentença é conhecida após um acordo de confissão celebrado no ano passado, no qual admitiu ter traficado milhões de quilos de cocaína ao longo de várias décadas enquanto líder do Cartel de Sinaloa.

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Zambada é um dos mais destacados narcotraficantes mexicanos a ser condenado por um tribunal norte-americano desde que Joaquín “El Chapo” Guzmán foi sentenciado a prisão perpétua, em 2019.

Com 76 anos, Zambada aceitou declarar-se culpado, em agosto de 2025, de acusações que incluíam conspiração para associação criminosa e direção continuada de uma empresa criminosa, depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter anunciado que não pediria a pena de morte.

Os crimes de que foi acusado previam obrigatoriamente a pena de prisão perpétua.

Zambada foi detido em julho de 2024 juntamente com Joaquín Guzmán López, um dos filhos de “El Chapo”, depois de o avião em que seguiam ter aterrado numa pequena pista de aterragem no estado norte-americano do Novo México.

Guzmán López declarou-se entretanto culpado de acusações relacionadas com o tráfico de droga.

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