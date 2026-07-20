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Marrocos vai aumentar em 60 mil camas a capacidade hoteleira para o Mundial de 2030

20 jul, 2026 - 09:58 • Reuters

As autoridades pretendem aproveitar a renovada atenção sobre o país para obter ganhos sustentáveis para a indústria de turismo do país, que emprega centenas de milhares de marroquinos e contribui com cerca de 7% do produto interno bruto.

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Marrocos planeia aumentar a capacidade hoteleira em 60 000 camas, o que equivale a cerca de um quinto do total atual, até ao momento em que o país coorganizar o Mundial de 2030, afirmou o ministro do Turismo, citado pela Reuters.

O país do Norte de África está a aproveitar a onda de publicidade gerada pela passagem aos quartos-de-final do último Mundial, depois de se ter tornado a primeira seleção africana e árabe a chegar às meias-finais no Qatar, há quatro anos.

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Encaramos o Campeonato do Mundo da FIFA de 2030 como um acelerador, não como um fim em si mesmo”, afirmou a ministra do Turismo, Fatim-Zahra Ammor, à Reuters.

O governo está a investir mais de 190 mil milhões de dirhams (cerca de 17,8 mil milhões de dólares) na construção e expansão de redes ferroviárias, rodoviárias, aeroportos, estádios e outras infraestruturas urbanas, na perspetiva do torneio de 2030, no qual Marrocos é um dos três principais coanfitriões, juntamente com Portugal e Espanha.

O número de jogos que cada um deles irá acolher ainda não foi decidido.

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