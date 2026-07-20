Movimento "Povo das Baratas" protesta em Nova Deli contra fraudes nos exames universitários

Milhares de pessoas manifestaram-se em Nova Deli para denunciar as fraudes nos exames universitários e exigir a demissão do ministro da Educação, Dharmendra Pradhan, nesta segunda-feira.

Reunidos há semanas numa praça da capital indiana a convite do “Partido do Povo das Baratas”, um movimento recentemente criado na Internet, os manifestantes partiram em direção ao Parlamento, cuja sessão de verão tem hoje início.

“Nada vai parar as baratas hoje!”, proclamou o partido na rede social X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A polícia de Deli indicou no domingo que a marcha era ilegal e mobilizou meios significativos para proteger o Parlamento e os edifícios públicos.

“Manifestantes, lembrem-se de que somos inspirados por Gandhi e que devemos manifestar-nos de forma pacífica”, recordou aos manifestantes um dos porta-vozes da organização dos protestos, Saurav Das.

Fundado em maio por um estudante indiano recém-licenciado nos Estados Unidos, o partido das “baratas” tenta canalizar a indignação que se faz sentir na Índia contra as falhas e os escândalos que afetam regularmente os exames do ensino superior.

Em maio, uma fraude levou à anulação de um exame realizado por dois milhões de candidatos a medicina. Segundo a imprensa local, a anulação provocou o suicídio de vários candidatos.

No final de junho, várias pessoas iniciaram uma greve de fome para apoiar as reivindicações dos estudantes, entre as quais uma figura da sociedade civil, Sonam Wangchuk.

Wangchuk, com 59 anos, foi internado à força no passado sábado pela polícia, numa altura em que o seu estado de saúde se estava a deteriorar. A sua esposa, Gitanjali J. Angmo, denunciou o que considerou uma “detenção ilegal”.