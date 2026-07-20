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Reino Unido
Novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, admite que políticos falharam e promete um novo modelo económico
20 jul, 2026 - 17:13 • Ricardo Vieira, com Reuters
“Sei que muitas pessoas no país estão fartas da política. Ouço-vos e quero ser sincero convosco: não estivemos à altura e precisamos de fazer melhor”, afirmou Andy Burnham, cuja primeira prioridade é resolver a situação dos sem-abrigo.
O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, o sétimo numa década, assumiu esta segunda-feira funções, com promessas de “estabilidade” e de um novo modelo económico para o Reino Unido.
Num discurso em frente de dezenas de apoiantes na residência oficial, em 10 Downing Street, Londres, o sucessor de Keir Starmer no Governo e no Partido Trabalhista começou por admitir que os políticos falharam com os britânicos nos últimos anos.
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“Sei que muitas pessoas no país estão fartas da política. Ouço-vos e quero ser sincero convosco: não estivemos à altura e precisamos de fazer melhor”, afirmou, prescindindo do púlpito habitualmente utilizado pelos primeiros-ministros nas suas intervenções.
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Conhecido como "Rei do Norte", o antigo mayor de Manchester colocou o foco em melhorar as condições de vida da população, com medidas imediatas e com um plano para uma década, que será apresentado nos próximos meses.
O novo primeiro-ministro quer devolver a esperança aos britânicos, depois de uma década de declínio económico após o Brexit.
Burnham, de 56 anos, prometeu usar o seu mandato como primeiro-ministro como um “ponto de viragem para a Grã-Bretanha”.
Num breve discurso, em que não referiu o nome do seu antecessor, Keir Starmer, definiu como primeira prioridade resolver a situação dos sem-abrigo.
Acrescentou ainda que, na terça-feira, anunciará um conjunto de medidas imediatas para aliviar a pressão sobre o custo de vida dos britânicos, explicando também de que forma serão financiadas.
A mais longo prazo, Burnham disse que pretende construir mais habitação pública para reduzir a despesa com prestações sociais, libertando assim recursos para reforçar o investimento na Defesa.
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