Portugueses e o novo PM do Reino Unido. Uma mudança um “bocadinho inevitável”, diz eleitora

Depois da queda de Keir Starmer, Andy Burnham tornou-se líder do Partido Trabalhista numas eleições internas que foram, na prática, uma coroação. Burnham foi o único candidato e tornou-se líder do partido. Por isso, chega a primeiro-ministro sem ter passado por legislativas. Desde 2019 a Renascença tem acompanhado alguns eleitores portugueses no Reino Unido e, sem terem tido uma palavra a dizer no processo, voltamos ao seu encontro para perceber o que pensam de mais uma mudança. Christina Branco vive em Londres, chegou ao Reino Unido em 2018 e pode votar ao abrigo da Commonwealth, por ter cidadania canadiana. A queda de Starmer não foi uma surpresa porque “nunca foi um primeiro-ministro super consensual até dentro do partido”. A polémica em redor da nomeação do antigo embaixador para os Estados Unidos da América, Peter Mandelson, e a pesada derrota nas eleições locais de maio aumentaram a pressão e “perdendo a confiança dos deputados e ministros é um bocadinho inevitável”, diz Christina.

Miguel Torres, que vive em Cambridge desde 2012, diz mesmo que, desde as eleições de maio, em que o partido da extrema-direita Reform foi o grande vencedor, o destino de Starmer "estava traçado" e que, “a partir daí, dentro do partido começou-se a perceber que, se mantivessem o líder, não iam ganhar próximas legislativas [em 2029]." Miguel preferia mais estabilidade mas, ao mesmo tempo, acredita que “o país não beneficiaria em ter Farage [líder do Reform] como primeiro-ministro nas próximas eleições”. Burnham, mayor de Manchester até há pouco tempo, passa a ser o primeiro-ministro de todos, mas foi escolhido apenas pelo seu próprio partido, depois de uma estratégia eleitoral que o levou a tornar-se deputado em junho. Kemi Badenoch, líder do Partido Conservador, acusa Burnham de ter fugido ao escrutínio dizendo que “não é um começo promissor”. Para estes dois portugueses, a ausência de uma luta real pelo cargo não tira legitimidade a Burnham. Christina defende que o facto de “mais ninguém se ter chegado à frente diz mais sobre o partido do que sobre Burnham”. Miguel diz já estar “habituado a ter um primeiro-ministro que não era o líder do partido nas eleições”, o que não coloca a legitimidade em causa porque quem vota sabe que está "a votar para o Parlamento, não no líder". "Acaba por ser um processo normal numa democracia”, conclui.

Europa e descentralização O que esperam, então, do novo primeiro-ministro? No discurso de vitória depois de se tornar líder do partido, Burnham prometeu estabilidade, ciente do cansaço público perante a constante dança das cadeiras do poder. Christina não espera “nada muito revolucionário, um pouco mais do mesmo”. Burnham promete mudanças para aliviar o aumento do custo de vida, por exemplo, mas não sabemos quais os seus planos para atingir esse objetivo. Tanto Miguel como Christina mostram-se, no entanto, entusiasmados com a ideia de descentralização do poder. Enquanto mayor de Manchester, Burnham foi sempre crítico da forma como o poder estava concentrado em Londres e propõe agora que se crie um segundo número 10 - a residência oficial do primeiro-ministro - em Manchester, no norte de Inglaterra, para mudar alguns setores de governação para fora de Londres, propondo também alargar os poderes locais. No balanço da governação, Starmer destaca o trabalho que fez na habitação, e Christina gostava “que Burnham continuasse esse trabalho, em relação à construção e habitação.”