- Noticiário das 12h
- 20 jul, 2026
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Portugueses e o novo PM do Reino Unido. Uma mudança um “bocadinho inevitável”, diz eleitora
20 jul, 2026 - 11:20 • António Fernandes , correspondente em Londres
É o quinto primeiro-ministro em quatro anos, o sétimo em 10 anos. Andy Burnham entra esta segunda-feira no carrossel político que é Downing Street. Desde 2019 a Renascença tem acompanhado alguns eleitores portugueses no Reino Unido e, sem terem tido uma palavra a dizer no processo, voltamos ao seu encontro para perceber o que pensam de mais uma mudança.
Depois da queda de Keir Starmer, Andy Burnham tornou-se líder do Partido Trabalhista numas eleições internas que foram, na prática, uma coroação. Burnham foi o único candidato e tornou-se líder do partido. Por isso, chega a primeiro-ministro sem ter passado por legislativas.
Desde 2019 a Renascença tem acompanhado alguns eleitores portugueses no Reino Unido e, sem terem tido uma palavra a dizer no processo, voltamos ao seu encontro para perceber o que pensam de mais uma mudança.
Christina Branco vive em Londres, chegou ao Reino Unido em 2018 e pode votar ao abrigo da Commonwealth, por ter cidadania canadiana. A queda de Starmer não foi uma surpresa porque “nunca foi um primeiro-ministro super consensual até dentro do partido”. A polémica em redor da nomeação do antigo embaixador para os Estados Unidos da América, Peter Mandelson, e a pesada derrota nas eleições locais de maio aumentaram a pressão e “perdendo a confiança dos deputados e ministros é um bocadinho inevitável”, diz Christina.
Miguel Torres, que vive em Cambridge desde 2012, diz mesmo que, desde as eleições de maio, em que o partido da extrema-direita Reform foi o grande vencedor, o destino de Starmer "estava traçado" e que, “a partir daí, dentro do partido começou-se a perceber que, se mantivessem o líder, não iam ganhar próximas legislativas [em 2029]." Miguel preferia mais estabilidade mas, ao mesmo tempo, acredita que “o país não beneficiaria em ter Farage [líder do Reform] como primeiro-ministro nas próximas eleições”.
Burnham, mayor de Manchester até há pouco tempo, passa a ser o primeiro-ministro de todos, mas foi escolhido apenas pelo seu próprio partido, depois de uma estratégia eleitoral que o levou a tornar-se deputado em junho. Kemi Badenoch, líder do Partido Conservador, acusa Burnham de ter fugido ao escrutínio dizendo que “não é um começo promissor”.
Para estes dois portugueses, a ausência de uma luta real pelo cargo não tira legitimidade a Burnham. Christina defende que o facto de “mais ninguém se ter chegado à frente diz mais sobre o partido do que sobre Burnham”. Miguel diz já estar “habituado a ter um primeiro-ministro que não era o líder do partido nas eleições”, o que não coloca a legitimidade em causa porque quem vota sabe que está "a votar para o Parlamento, não no líder". "Acaba por ser um processo normal numa democracia”, conclui.
Europa e descentralização
O que esperam, então, do novo primeiro-ministro? No discurso de vitória depois de se tornar líder do partido, Burnham prometeu estabilidade, ciente do cansaço público perante a constante dança das cadeiras do poder.
Christina não espera “nada muito revolucionário, um pouco mais do mesmo”. Burnham promete mudanças para aliviar o aumento do custo de vida, por exemplo, mas não sabemos quais os seus planos para atingir esse objetivo. Tanto Miguel como Christina mostram-se, no entanto, entusiasmados com a ideia de descentralização do poder. Enquanto mayor de Manchester, Burnham foi sempre crítico da forma como o poder estava concentrado em Londres e propõe agora que se crie um segundo número 10 - a residência oficial do primeiro-ministro - em Manchester, no norte de Inglaterra, para mudar alguns setores de governação para fora de Londres, propondo também alargar os poderes locais.
No balanço da governação, Starmer destaca o trabalho que fez na habitação, e Christina gostava “que Burnham continuasse esse trabalho, em relação à construção e habitação.”
Miguel Torres disse-nos, em 2019, que tinha obtido dupla nacionalidade britânica para poder votar “num futuro referendo para ficar na União Europeia”. Em 2024, definiu o Brexit como o “elefante na sala” e, agora, espera que Burnham procure “pelo menos um estreitamento de relações, com a entrada no mercado comum, que podia fazer uma alavancagem da economia". "Seria importante tendo em conta o crescimento reduzido da economia nos últimos anos”, admite. Um calendário que estabelecesse um plano, com vista a um referendo, seria decisivo para o voto de Miguel em Burnham.
Miguel gostava também de ver aliviadas as restrições à imigração mas, até ver, Burnham mostrou-se comprometido em continuar o trabalho de Starmer, que conseguiu reduzir os números de imigração, uma das grandes preocupações dos eleitores britânicos.
Em 2024, tanto Miguel como Christina destacavam o Serviço Nacional de Saúde (NHS) como uma prioridade e Miguel continua a dizer que espera que Burnham se foque na melhoria do NHS porque “hoje em dia é muito difícil conseguir uma consulta com médico de família”.
O que Burnham fizer até às próximas eleições, na mais longa das campanhas, vai determinar se os trabalhistas conseguem manter o poder e afastar o Reform, que neste momento lidera as sondagens. Nessa altura, Christina diz que “talvez explore as propostas dos verdes ou dos liberais democratas”. Para Miguel, será sempre uma decisão com base nos líderes dos partidos, as propostas e os candidatos ao seu círculo eleitoral, de onde sai o deputado que o vai representar no Parlamento.
E é hoje o Reino Unido um pior sítio para viver do que quando se mudaram? Christina diz que, “nos setores de saúde e habitação, talvez tenha piorado”, mas destaca que a crise na habitação e o aumento do custo de vida “não são um exclusivo do Reino Unido”. Já Miguel acredita que há áreas em que o país “não cresceu tanto como podia ter crescido” pela instabilidade gerada por um culpado já conhecido: “não diria que está pior, mas se ainda fizesse parte da União Europeia estaria melhor”.
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