Sismos na Venezuela. Sobe para 121 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O duplo sismo que abalou a Venezuela, em 24 de junho, causou a morte a 121 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o mais recente balanço avançado, esta segunda-feira, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Entre os 121 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 98 eram adultos e 23 menores, 103 tinham também a nacionalidade venezuelana. O balanço anterior indicava 120 portugueses e lusodescendentes mortos.

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O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 49 cidadãos portugueses.

Quase um mês depois dos sismos gémeos que atingiram a Venezuela, o número de mortos total subiu, agora, para 5208, com mais 89 óbitos contabilizados nas últimas horas, segundo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América.