Starmer parte com um sorriso e diz: "O meu trabalho está concluído"

No dia de despedida oficial de primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esta segunda-feira, depois de entrar na sala ao som de vivas e aplausos, afirmou: “O meu trabalho está concluído”.

Starmer tinha dito antes que ia apresentar a demissão ao Rei Carlos III e “encerrar o capítulo do mandato como primeiro-ministro”.

Na mesma comunicação, declarou ainda que ocupar o cargo foi um “privilégio” e diz estar confiante de que o país está “mais forte e mais justo” do que há dois anos.

Afirmou ainda que, no final do seu mandato como primeiro-ministro, a economia está mais forte, os serviços públicos estão em ascensão, as crianças estão a ser retiradas da pobreza, a imigração diminuiu e a reputação internacional foi “consideravelmente reforçada”.

Mas afirma que o que vai levar consigo é o "aspeto mais humilde" do cargo. Isso significa poder estar "na primeira fila de onde se pode testemunhar as melhores coisas deste país em ação".