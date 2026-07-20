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Starmer parte com um sorriso e diz: "O meu trabalho está concluído"

20 jul, 2026 - 11:53 • João Carlos Malta

O primeiro-ministro britânico demissionário fez novo balanço dos dois anos que esteve no governo para dizer que deixou o país melhor. Garantiu total apoio ao sucessor.

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No dia de despedida oficial de primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esta segunda-feira, depois de entrar na sala ao som de vivas e aplausos, afirmou: “O meu trabalho está concluído”.

Starmer tinha dito antes que ia apresentar a demissão ao Rei Carlos III e “encerrar o capítulo do mandato como primeiro-ministro”.

Na mesma comunicação, declarou ainda que ocupar o cargo foi um “privilégio” e diz estar confiante de que o país está “mais forte e mais justo” do que há dois anos.

Afirmou ainda que, no final do seu mandato como primeiro-ministro, a economia está mais forte, os serviços públicos estão em ascensão, as crianças estão a ser retiradas da pobreza, a imigração diminuiu e a reputação internacional foi “consideravelmente reforçada”.

Mas afirma que o que vai levar consigo é o "aspeto mais humilde" do cargo. Isso significa poder estar "na primeira fila de onde se pode testemunhar as melhores coisas deste país em ação".

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E nesta dimensão fez questão de fazer menção aos militares, aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (NHS) e aos membros das comunidades.

“Enfrentamos agora um mundo em que os nossos inimigos não vão parar por nada para nos dividir devido aos nossos valores”, considerou.

Starmer manifestou total apoio ao sucessor, no momento em que passou o testemunho a Andy Burnham: “Desejo-lhe todo o sucesso; conta com o meu total apoio”.

«A política será sempre um desporto de equipa e agradeço ao povo britânico pela oportunidade de servir», acrescentou.

Starmer concluiu o seu discurso, a afirmar: «Parto de boa vontade, parto com um sorriso e parto orgulhoso de tudo o que alcançámos».

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