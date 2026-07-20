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Ucrânia. Ataque russo a Odessa mata pelo menos 10 pessoas

20 jul, 2026 - 07:33 • João Carlos Malta com Reuters

O Ministério da Defesa da Rússia confimou esta segunda-feira que as forças russas tinham atacado reservatórios de combustível no porto de Odessa, na Ucrânia, durante a noite, segundo noticiou a Interfax.

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O número de mortos na sequência de um ataque russo a um navio perto da cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, subiu para 10, informou na segunda-feira a autoridade portuária ucraniana.

Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou esta segunda-feira que as forças russas tinham atacado reservatórios de combustível no porto de Odessa, na Ucrânia, durante a noite, segundo noticiou a Interfax.

Isto num altura em que a Ucrânia havia atacado Moscovo e a região circundante com 400 drones durante a noite, ferindo duas pessoas e provocando incêndios em edifícios, afirmaram autoridades russas na segunda-feira.

“Durante a noite, as forças de defesa aérea e os sistemas de guerra eletrónica repeliram um ataque com drones na região de Moscovo. As principais consequências foram registadas em Podolsk, Domodedovo e no distrito de Odintsovo”, escreveu Andrei Vorobyov, governador da região de Moscovo, na aplicação de mensagens Telegram.

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Vorobyov afirmou que duas pessoas ficaram feridas e que várias infraestruturas civis foram incendiadas e danificadas.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que mais de 400 “drones inimigos” foram lançados durante a noite e madrugada contra a região de Moscovo.

A maioria foi neutralizada por sistemas de defesa aérea a longa distância, incluindo 85 que foram destruídos enquanto se aproximavam da capital russa.

A Wildberries, a maior retalhista online da Rússia, informou na segunda-feira que o centro logístico no distrito de Podolsk tinha sido evacuado por precaução, mas que posteriormente retomou as operações normais.

No sábado, ondas de ataques com drones ucranianos mataram sete trabalhadores do armazém da Wildberries e feriram dezenas de outros, enquanto outro ataque provocou um incêndio num depósito de petróleo na região de Moscovo.

O Ministério da Defesa russo afirmou que os sistemas de defesa aérea abateram 381 drones ucranianos sobre regiões russas, bem como sobre o Mar Negro e o Mar de Azov, durante a noite.

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