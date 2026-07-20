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Um detido após lançar "engenho incendiário" contra sede do FBI em Nova Iorque

20 jul, 2026 - 16:20 • Diogo Camilo

Edifício também tem um escritório do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) norte-americano.

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Uma pessoa foi detida esta segunda-feira por suspeitas de ter atirado um "engenho incendiário" em direção à sede do FBI em Nova Iorque na manhã desta segunda-feira, avança a CNN.

O vídeo publicado pelo canal de televisão norte-americano mostra fumo negro e branco à porta do edifício em Manhattan e o suspeito a ser detido pela políca no local.

A sede do FBI fica localizada a poucos quarteirões do tribunal federal de Nova Iorque e também abriga um escritório do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) norte-americano.

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