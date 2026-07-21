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Andy Burnham afasta aliados de Starmer durante remodelação governamental

21 jul, 2026 - 00:32 • Lusa

“Juntos, vamos construir uma nova economia, alimentar uma nova esperança e promover o bem-estar dos trabalhadores deste país. Está na hora de nos pormos ao trabalho”, acredita o primeiro-ministro trabalhista.

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O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, apresentou esta segunda-feira o seu Governo, marcado pelo afastamento de várias figuras próximas do seu antecessor, Keir Starmer, após prometer “mudar a política”.

Entre as principais decisões, destaca-se a nomeação surpresa do antigo ministro da Defesa John Healey para a pasta das Finanças, substituindo Rachel Reeves. Healey tinha abandonado o anterior Governo devido a divergências em matéria orçamental e enfrenta agora o desafio de gerir uma economia com crescimento baixo e dívida pública elevada.

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“Juntos, vamos construir uma nova economia, alimentar uma nova esperança e promover o bem-estar dos trabalhadores deste país. Está na hora de nos pormos ao trabalho”, escreveu na rede social X (antigo Twitter).

Aos jornalistas, garantiu que vai respeitar a disciplina orçamental para garantir a “estabilidade económica e segurança nacional”.

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No novo executivo, Ed Miliband, até agora responsável pela Energia, assume a chefia da diplomacia britânica, enquanto Shabana Mahmood se mantém como ministra do Interior, destacando-se pela sua posição firme relativamente à imigração.

“Começámos o trabalho de uma grande reforma, para tornar as nossas ruas mais seguras e o nosso sistema de imigração justo para todos. Agora, vamos concluir este trabalho”, disse na X. Entre os sobreviventes, Yvette Cooper transita de ministra dos Negócios Estrangeiros para a Saúde e Pat McFadden mantém-se como ministro do Trabalho e Pensões.

Burnham optou por afastar vários aliados de Starmer, incluindo o vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, David Lammy, bem como a ministra das Finanças Rachel Reeves, o ex-ministro da Economia, Peter Kyle, e o ex-ministro da Habitação, Steve Reed.

Burnham, de 56 anos, que desempenhava funções como presidente da Câmara de Manchester até ao mês passado, sucedeu a Starmer, que se demitiu após ter chegado ao poder em julho de 2024, na sequência de uma vitória expressiva do Partido Trabalhista nas legislativas.

O chefe do Governo tomou posse durante a manhã de segunda-feira e revelou durante a tarde a composição do executivo, cuja formação foi-lhe formalmente incumbida pelo rei Carlos III.

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