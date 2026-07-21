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Grécia: dois turistas feridos em ataque com faca na Acrópole
21 jul, 2026 - 08:30 • Redação com Lusa
O agressor foi detido.
Um homem esfaqueou e feriu dois turistas esta terça-feira, perto da Acrópole, em Atenas, a principal atração turística da Grécia.
O agressor atacou um homem e uma mulher com uma faca perto da entrada do Museu da Acrópole, que fica no sopé da colina da Acrópole.
A mulher sofreu ferimentos ligeiros na perna, enquanto o homem ficou ferido com mais gravemente num braço, segundo a polícia.
O agressor foi detido, enquanto as duas vítimas foram levadas para o hospital, disseram as autoridades.
A identidade do agressor não foi imediatamente esclarecida, mas a polícia indicou que parecia estar a sofrer de problemas psicológicos.
Ataques como este são raros na Grécia.
A colina da Acrópole, em Atenas, alberga o templo do Partenon, com quase 2.500 anos, bem como outros monumentos, e atrai milhões de turistas. No ano passado, cerca de 4,6 milhões de pessoas visitaram o local.
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