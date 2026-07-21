Incêndios: Dois bombeiros morrem em França, 1.200 pessoas retiradas em Espanha

Dois bombeiros morreram esta terça-feira num incêndio na região de Gironda, no sudoeste de França.

Os operacionais perderam a vida nas imediações de um aeroporto em Mérignac, informou o ministro francês do Interior, Laurent Nunez.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Dois bombeiros perderam a vida durante o combate a um incêndio em Mérignac. Às suas famílias, aos seus entes queridos e a todos os bombeiros de França, apresento as condolências, o reconhecimento e o apoio da Nação", escreveu o Presidente Emmanuel Macron na rede social X.



A região de Gironda está em estado de alerta máximo devido ao risco de incêndios florestais.

As mortes ocorrem apenas duas semanas depois de outro bombeiro ter morrido na região da Saboia, nos Alpes franceses.

Incêndio em Espanha destrói 30 mil hectares

Os bombeiros continuavam esta terça-feira a combater o maior incêndio florestal do ano em Espanha, que lavra na província de Guadalajara, no centro do país.

O fogo deflagrou há seis dias. Já consumiu cerca de 30 mil hectares de mato e de floresta.

O incêndio em Guadalajara obrigou também à evacuação de mais de 1.200 pessoas.

As equipas de emergência prosseguiam os esforços para conter as chamas, numa altura em que as temperaturas superiores a 40 graus elevaram o risco de incêndio para níveis extremos.



O fogo surge menos de duas semanas após o incêndio mais mortífero em Espanha nas últimas décadas, que provocou 13 mortos nas proximidades de Bédar, na província andaluza de Almería.