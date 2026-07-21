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Irão diz ter atacado infraestrutura da Amazon no Bahrein e alvos militares dos EUA na Jordânia

21 jul, 2026 - 07:54 • Jaime Dantas

A escalada surge num contexto de forte tensão entre Teerão e Washington, depois de novos ataques norte-americanos contra o Irão e de ataques iranianos contra forças e interesses dos Estados Unidos na região.

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A Guarda Revolucionária do Irão diz ter atacado, esta terça-feira, infraestruturas da Amazon no Bahrein e alvos militares dos Estados Unidos na Jordânia.

De acordo com a Reuters, os Guardas Revolucionários afirmaram que foi atingido um centro de dados da Amazon no Bahrein, em retaliação por ataques contra o Irão.

A agência iraniana Tasnim, próxima da Guarda Revolucionária, avançou que a infraestrutura central de dados da Amazon terá sido atingida e destruída por vários mísseis de cruzeiro.

A agência noticiou ainda que forças iranianas atacaram instalações militares norte-americanas na Jordânia. A Guarda Revolucionária afirma ter destruído um sistema de radar de defesa antimíssil e um caça F-15 da Força Aérea dos Estados Unidos.

No domingo, a Guarda Revolucionária já tinha afirmado ter atingido instalações de manutenção de drones dos Estados Unidos na base aérea de Sakhir, no Bahrein, bem como estruturas no porto de Salman.

A escalada surge num contexto de forte tensão entre Teerão e Washington, depois de novos ataques norte-americanos contra o Irão e de ataques iranianos contra forças e interesses dos Estados Unidos na região.

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