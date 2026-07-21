Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

Irmãos Tate contestam extradição para Reino Unido após novas acusações de crimes sexuais

21 jul, 2026 - 00:17 • Lusa

Alegações, que abrangem o período de 2010 a 2017, incluem violação, agressão, tráfico humano e crimes relacionados com "imagens indecentes de crianças e pornografia extrema".

A+ / A-

Os influenciadores das redes sociais Andrew e Tristan Tate vão contestar a sua extradição para o Reino Unido, adiantou na segunda-feira o advogado, após os irmãos terem sido detidos nos EUA sob acusações de violação e tráfico sexual.

Os irmãos compareceram pela primeira vez em tribunal federal desde a sua detenção no sábado e estão detidos num centro de detenção federal, noticiou a agência Associated Press (AP).

Nas próximas semanas, uma juíza distrital dos Estados Unidos da América (EUA) vai analisar se cumprem os requisitos para a extradição. O advogado dos irmãos, Joseph McBride, classificou as acusações como "imundície e calúnia".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No domingo, McBride disse estar confiante de que o pedido de extradição seria negado. A magistrada federal Lauren Louis marcou uma nova audiência para a próxima segunda-feira.

Os procuradores britânicos afirmaram que as novas acusações se referem a quatro novas vítimas e foram apresentadas depois de as autoridades terem recebido provas da Polícia de Bedfordshire, no sudeste de Inglaterra.

Irmãos Tate detidos em Miami a pedido das autoridades britânicas

Irmãos Tate detidos em Miami a pedido das autoridades britânicas

Os procuradores britânicos anunciaram no sábado qu(...)

As alegações, que abrangem o período de 2010 a 2017, incluem violação, agressão, tráfico humano e crimes relacionados com "imagens indecentes de crianças e pornografia extrema".

Os irmãos já estão acusados de violação, ofensas corporais, tráfico de pessoas e exploração da prostituição com fins lucrativos, referentes a outras três alegadas vítimas no Reino Unido, entre 2012 e 2015.

O seu advogado afirmou num comunicado, no sábado, que acredita que as detenções foram "autorizadas por um funcionário de baixo nível" do Departamento de Justiça, sem a participação da liderança.

No entanto, o Departamento de Justiça indicou à AP que as detenções foram aprovadas pela liderança da sua divisão criminal.

As novas alegações são as mais recentes de uma longa saga jurídica internacional que envolve os irmãos Tate, que se estende pelos EUA, Reino Unido e Roménia. Os irmãos negam repetidamente qualquer irregularidade.

O seu império nas redes sociais, que promove a riqueza, o domínio masculino e a misoginia, fez deles algumas das personalidades mais controversas da Internet.

Os dois, que têm dupla nacionalidade norte-americana e britânica, mudaram-se para a Roménia em 2016. Foram aí detidos em 2022, acusados de participar em esquemas para aliciar mulheres para exploração sexual.

Negaram as acusações e o caso na Roménia não prosseguiu devido a problemas legais e processuais.

No ano passado, foram autorizados a sair da Roménia e viajaram para a Florida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"