Irmãos Tate contestam extradição para Reino Unido após novas acusações de crimes sexuais

Os procuradores britânicos afirmaram que as novas acusações se referem a quatro novas vítimas e foram apresentadas depois de as autoridades terem recebido provas da Polícia de Bedfordshire, no sudeste de Inglaterra.

No domingo, McBride disse estar confiante de que o pedido de extradição seria negado. A magistrada federal Lauren Louis marcou uma nova audiência para a próxima segunda-feira.

Nas próximas semanas, uma juíza distrital dos Estados Unidos da América (EUA) vai analisar se cumprem os requisitos para a extradição. O advogado dos irmãos, Joseph McBride, classificou as acusações como "imundície e calúnia".

Os irmãos compareceram pela primeira vez em tribunal federal desde a sua detenção no sábado e estão detidos num centro de detenção federal, noticiou a agência Associated Press (AP).

Os influenciadores das redes sociais Andrew e Tristan Tate vão contestar a sua extradição para o Reino Unido, adiantou na segunda-feira o advogado, após os irmãos terem sido detidos nos EUA sob acusações de violação e tráfico sexual.

As alegações, que abrangem o período de 2010 a 2017, incluem violação, agressão, tráfico humano e crimes relacionados com "imagens indecentes de crianças e pornografia extrema".

Os irmãos já estão acusados de violação, ofensas corporais, tráfico de pessoas e exploração da prostituição com fins lucrativos, referentes a outras três alegadas vítimas no Reino Unido, entre 2012 e 2015.

O seu advogado afirmou num comunicado, no sábado, que acredita que as detenções foram "autorizadas por um funcionário de baixo nível" do Departamento de Justiça, sem a participação da liderança.

No entanto, o Departamento de Justiça indicou à AP que as detenções foram aprovadas pela liderança da sua divisão criminal.

As novas alegações são as mais recentes de uma longa saga jurídica internacional que envolve os irmãos Tate, que se estende pelos EUA, Reino Unido e Roménia. Os irmãos negam repetidamente qualquer irregularidade.

O seu império nas redes sociais, que promove a riqueza, o domínio masculino e a misoginia, fez deles algumas das personalidades mais controversas da Internet.

Os dois, que têm dupla nacionalidade norte-americana e britânica, mudaram-se para a Roménia em 2016. Foram aí detidos em 2022, acusados de participar em esquemas para aliciar mulheres para exploração sexual.

Negaram as acusações e o caso na Roménia não prosseguiu devido a problemas legais e processuais.

No ano passado, foram autorizados a sair da Roménia e viajaram para a Florida.