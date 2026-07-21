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Lutas ilegais de galos. Cunhado de Cristiano Ronaldo investigado por maus tratos a animais

21 jul, 2026 - 14:46 • Inês Braga Sampaio

Propriedade de Alexandre Bertolucci, que está casado com Kátia Aveiro, irmão do internacional português, foi alvo de buscas, que resultaram na apreensão de mais de mil aves.

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O marido de Kátia Aveiro, Alexandre Bertolucci, está a ser investigado pela polícia brasileira por suspeita de maus tratos a animais. O cunhado de Cristiano Ronaldo terá ligações à alegada criação, treino e comercialização de galos para utilização em lutas ilegais, segundo avança a CNN Brasil.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul executou três mandados de busca e apreensão nas cidades de Gramado e Igrejinha, na Serra Gaúcha, nos dias 16 e 17 de julho. Segundo a CNN Brasil, Alexandre Bertolucci é o principal responsável por um dos espaços que estão sob investigação.

Durante a operação, foram fiscalizadas cerca de 1.500 aves. Muitas delas apresentavam indícios de maus tratos, de acordo com a Polícia Civil. Foram ainda apreendidos telemóveis, uma arma de fogo e documentos que, de acordo com a investigação, comprovam a comercialização dos animais.

Os galos foram entregues à responsabilidade dos órgãos ambientais, que decidirão o seu destino. A polícia revela que espécimes da raça em questão, o galo índio Mura, podem ser vendidos por valores até aos 30 mil reais, o que equivale a mais de cinco mil euros, à taxa de conversão atual.

A origem dos animais e a possível participação de outras pessoas numa associação criminosa encontram-se ainda sob investigação.

A CNN Brasil tentou contactar Alexandre Bertolucci, sem sucesso.

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