Morreram três pessoas com hantavírus na Venezuela

Três pessoas morreram com hantavírus no estado de Anzoategui, na Venezuela, informou esta terça-feira o Ministério da Saúde do país.

Outras duas mortes, ambas de profissionais de saúde no estado de Barinas, não estão ligadas aos casos de Anzoategui e continuam a ser investigadas, acrescentou o ministério num comunicado, afirmando que são eventos específicos que não representam um risco para a saúde da comunidade.

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"Este vírus é transmitido por roedores em áreas rurais e agrícolas, principalmente pela inalação de partículas de urina, fezes ou saliva em espaços fechados." "Não há evidência científica de transmissão de pessoa para pessoa no nosso país.", refere o comunicado.

Estes caso foram identificados quase um mês depois dos dois fortes sismos que atingiram o norte da Venezuela, causando milhares de mortos e feridos, com destruição significativa em La Guaira e Caracas, que deixou milhares de pessoas desalojadas.