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Hantavírus

Morreram três pessoas com hantavírus na Venezuela

21 jul, 2026 - 18:06 • Redação*

Outras duas mortes, ambas de profissionais de saúde, não estão ligadas aos casos de Anzoategui e continuam a ser investigadas. Governo afirma que são eventos específicos que não representam risco para a saúde da comunidade.

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Três pessoas morreram com hantavírus no estado de Anzoategui, na Venezuela, informou esta terça-feira o Ministério da Saúde do país.

Outras duas mortes, ambas de profissionais de saúde no estado de Barinas, não estão ligadas aos casos de Anzoategui e continuam a ser investigadas, acrescentou o ministério num comunicado, afirmando que são eventos específicos que não representam um risco para a saúde da comunidade.

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"Este vírus é transmitido por roedores em áreas rurais e agrícolas, principalmente pela inalação de partículas de urina, fezes ou saliva em espaços fechados." "Não há evidência científica de transmissão de pessoa para pessoa no nosso país.", refere o comunicado.

Estes caso foram identificados quase um mês depois dos dois fortes sismos que atingiram o norte da Venezuela, causando milhares de mortos e feridos, com destruição significativa em La Guaira e Caracas, que deixou milhares de pessoas desalojadas.

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Este ano já foi registado um grande surto de Hantavírus ligado a um navio de cruzeiro, que resultou em três mortes e que obrigou a medidas de isolamento e evacuação. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA disse, no mês passado, que terminaram a sua resposta ao surto de hantavírus.

O vírus dos Andes envolvido nesse surto é o único hantavírus conhecido que pode propagar-se através de contacto próximo e prolongado entre humanos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o hantavírus é um vírus de origem zoonótica, ou seja, transmitido de animais para humanos, tendo como principais reservatórios diferentes espécies de roedores.

Nestes animais, o vírus pode permanecer durante longos períodos sem causar doença, mas quando transmitido ao ser humano pode provocar infeções graves e potencialmente fatais.

A gravidade e o tipo de doença variam consoante a estirpe do vírus e a região geográfica onde ocorre a infeção.

*Edição de Ricardo Vieira

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