Mulher australiana deu à luz quadrigémeas idênticas e já tinha quatro filhos

Uma mulher australiana deu à luz quatro filhas idênticas concebidas naturalmente. Todas partilhavam a mesma placenta e resultam da divisão de um único óvulo fertilizado, num dos poucos casos conhecidos deste tipo em todo o mundo.

As bebés Emily, Harriet, Alexa e Catherine Na'amoana, segundo a ABC Austrália, nasceram por cesariana na 28.ª semana e quatro dias de gestação, na semana passada, no Royal Brisbane and Women's Hospital (RBWH).

Os pais, Jenitar e o marido Jortham, já tinham quatro filhos com idades compreendidas entre um e dez anos e não tinham planeado ter mais nenhum filho quando as quatro gémeas foram concebidas.

As quadrigémeas estão a ser tratados na unidade de cuidados intensivos neonatais do RBWH e encontram-se "extremamente bem".

Segundo a mesma publicação, cerca de 20 pessoas estavam na sala de operações durante os partos, incluindo parteiras, equipa de anestesia, a obstetra e o médico assistente, uma enfermeira de bloco operatório e quatro equipas de neonatologia para cuidar de cada bebé.