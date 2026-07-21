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Mulher australiana deu à luz quadrigémeas idênticas e já tinha quatro filhos

21 jul, 2026 - 12:24 • João Carlos Malta

É um caso extremamente raro e arriscado. A probabilidade de ocorrer uma situação destas é de "uma em cada 15 milhões de gravidezes". O casal já tinha mais quatro filhos.

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Uma mulher australiana deu à luz quatro filhas idênticas concebidas naturalmente. Todas partilhavam a mesma placenta e resultam da divisão de um único óvulo fertilizado, num dos poucos casos conhecidos deste tipo em todo o mundo.

As bebés Emily, Harriet, Alexa e Catherine Na'amoana, segundo a ABC Austrália, nasceram por cesariana na 28.ª semana e quatro dias de gestação, na semana passada, no Royal Brisbane and Women's Hospital (RBWH).

Os pais, Jenitar e o marido Jortham, já tinham quatro filhos com idades compreendidas entre um e dez anos e não tinham planeado ter mais nenhum filho quando as quatro gémeas foram concebidas.

As quadrigémeas estão a ser tratados na unidade de cuidados intensivos neonatais do RBWH e encontram-se "extremamente bem".

Segundo a mesma publicação, cerca de 20 pessoas estavam na sala de operações durante os partos, incluindo parteiras, equipa de anestesia, a obstetra e o médico assistente, uma enfermeira de bloco operatório e quatro equipas de neonatologia para cuidar de cada bebé.

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Emily pesava 1 025 gramas, a Harriet 1 121 g, a Alexa 1 120 g e a Catherine era a mais pesada, com 1 151 g à nascença.

“Os nossos preciosos milagres chegaram em segurança e, embora os nossos corações estejam repletos de gratidão, a realidade de cuidar de quatro recém-nascidos ao mesmo tempo trouxe desafios que nunca poderíamos ter imaginado”, escreveu a mãe Jenitar na página de angariação de fundos GoFundMe.

Alexa Bendall, especialista em medicina materno-fetal e obstetra do RBWH, tem acompanhado Jenitar, de 34 anos, desde o início da gravidez.

Bendall afirmou que a gravidez era de "risco muito, muito elevado" e extremamente rara. A probabilidade de ocorrer uma situação destas, segundo a obstetra, é de "uma em cada 15 milhões de gravidezes".

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