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América Central
Nicarágua. "Aqui não haverá mais eleições", diz o presidente Ortega
21 jul, 2026 - 10:38 • João Carlos Malta
Naquele país da América Central há eleições previstas para novembro de 2027. Oposição diz que as eleições já há vários anos que são um embuste.
"Aqui não haverá mais eleições", afirmou o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, no domingo, durante a comemoração da Revolução sandinista.
Além disso, Ortega anunciou que irá trabalhar com o Parlamento, controlado por ele, para “erguer um muro” contra os partidos políticos que pretendam chegar ao Governo por essa via.
"Esqueçam! Aqui não haverá mais eleições para que eles [os partidos políticos da oposição] tentem, por essa via, conquistar o Governo, conquistar o poder”, afirmou Ortega neste dia 19 de julho, durante a cerimónia do 47.º aniversário da insurreição sandinista que derrubou o ditador Anastasio Somoza Debayle em 1979.
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Embora, na prática, o anúncio não altere uma realidade bem conhecida pelos nicaraguenses — as eleições locais e nacionais têm sido marcadas por sucessivas fraudes desde 2008, segundo organismos internacionais de observação eleitoral —, representa, no entanto, um salto discursivo e político, escreve o El País.
As eleições presidenciais de 2021 já foram o melhor exemplo de um sistema sem concorrência: Ortega e a esposa, a copresidente Rosario Murillo, prenderam todos os pré-candidatos da oposição com possibilidades reais de lhes disputar o poder nas urnas e atribuíram a si próprios 75,92% dos votos.
A isto acresce o facto de o regime co-presidencial ter expulso todos os opositores, os ter inibido vitaliciamente de se candidatarem a cargos públicos, ao declará-los traidores da pátria e ao imputar-lhes outros crimes políticos.
O advogado e opositor no exílio Juan Diego Barberena insiste que a novidade não é o facto de as eleições deixarem de ser livres. "Há duas décadas que o direito de voto era violado, mas agora Ortega está a dizer que nem mesmo as eleições fraudulentas, as farsas que organizavam, vão realizar-se", remata.
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